Verstappen szerint Hamilton előnye viszonylagos

Max Verstappen nyerte az első szabadedzést Austinban, majd a másodikon harmadik helyen végzett Lewis Hamilton és Charles Leclerc mögött. A Red Bull versenyzője elégedetten szállt ki az autóból a délutáni edzés után, de mint mindig, a pénteki eredmények kielemzése után még sok munka vár a hollandra is a versenytempó tökéletesítésében.

"Ez egy pozitív nap volt, az autó tempója a rövid szakaszokon nem volt rossz. Hamiltonnak húzása volt a hátsó egyenesben, szóval az eredmények nem túl reprezentatívak, azt hiszem, hogy a különbség kisebb. A hosszabb etapokon viszont még van mit dolgozni" - mondta Verstappen, aki felhívta a figyelmet az austini pálya egyik jellegzetességére is.

"Nagyon hepehupás a pálya, és évről évre rosszabb. Van az a pont, amikor már az ember felteszi a kérdést, hogy ez normális-e. Szerencsére a huppanók nem esnek féktávra, de nagyon furcsa az egész" - mondta pénteken a holland. "De ez végül is mindenkinek ugyanaz. A beállításaink szerintem jók voltak a pályára, az alacsonyabb hőmérséklet miatt pedig gyorsabb a pálya."

"Számítottunk rá, hogy a Mercedes és a Ferrari elöl lesz, de a differencia 2-3 tized, ha Lewisnak nem lett volna szélárnyéka" - mondta Verstappen, aki azt is elmondta, hogy a versenyzőknek vigyáznia kell, mert a pálya hullámzása fájdalmat is tud okozni. "Óvatosnak kell lenni, mert néhány helyen fennáll ez a veszély is. Ha letérsz az ívről, hogy kifékezz valakit, én mindig tartok tőle, hogy megsértem a hátam. De ezzel szembe kell nézni. Egy utcai pályán nem foglalkozom ezzel, ez a része a dolgoknak, de ezek a huppanók mások. Szinte már olyanok, mint a rámpák, amik után a kerekek elemelkednek a pályáról. Ez persze nem olyasmi, amit akarunk."

