Verstappen szerint az FIA-nak minden évben ezt kéne csinálnia

A legutóbbi téli holtszezont a Forma–1-ben az új szabályok érkezése mellett mindenképpen a tavalyi szezonzárón kialakult ellentmondásos események dominálták. Az FIA részletes vizsgálatot hajtott végre a történtek miatt, és idénre több ponton is változtattak.

Michael Masinak mennie kellett, helyét két új versenyigazgató vette át, felállították a virtuális versenyirányítást, illetve több szabályponton is módosítottak és egyértelműbbé tették azokat.

Miközben maga Verstappen egyébként nem tartotta helyesnek, hogy Masit menesztették, szerinte fontos, hogy a szövetség akár éves rendszerességgel megnézze, hogy miként lehetne még tovább javítani a sportágon.

„Szerintem jó, hogy megmutatták a világnak. Én úgy vélem, ilyen vizsgálatokra minden évben sort kéne keríteni. Szervezetként vagy csapatként mindig azon dolgozol, hogy fejlődj és jobban csináld a dolgokat, mint azelőtt” – mondta a címvédő a Sky Sportsnak.

„Számomra ez egyébként is egy természetese folyamat, amelyet meg kell tenned.” A korábbi években több probléma is volt abból, hogy a pálya határai sokszor nem egyeztek a helyszínek, de még sokszor az adott kanyarok esetében sem.

Hol a fehér vonal, hol a kerékvetők jelentették a határt, ráadásul ez még hétvégén belül is változott, ennek pedig Verstappen tavaly többször is megitta a levét. Idénre azonban ezen a téren is volt már módosítás.

Niels Wittich, az F1 egyik új versenyigazgatója Bahreinben például úgy járt el, hogy mindenhol és mindenkor a fehér vonal jelentette a pálya szélét, aki pedig azt átlépte, őt figyelmeztették. A Red Bull versenyzője természetesen pozitívan fogadta ezt a hírt.

„Ebben az esztendőben szerintem amúgy is kicsit határozottabban akarjuk megkezdeni a hétvégét abból a szempontból, hogy tudjuk, mi lehetséges és mi nem. A pályahatároknál remekül működött a bahreini módszer. A fehér vonal és kész, nincs vita.”

„A pilóták szeretik felfedezni a pálya határait, de ha kijelentik, hogy a fehér vonalon nem lehet átmenni, akkor az úgy sokkal egyértelműbb” – vélekedett Verstappen.

A McLaren nem végzett elég jó munkát, ezt ki kell jelenteni