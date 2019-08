Verstappen szerint a motor hibája nem fog gondot jelenteni a versenyen

Max Verstappen Red Bulljának Honda motorja folyamatosan vészüzemmódba kapcsolt, amikor megpróbálta bekapcsolni a magas teljesítményű időmérős üzemmódot, ami folyamatos újraindításra kényszerítette. Végül az ötödik helyre tudott bejönni, a Mercedes és a Ferrari négy versenyzője mögött. A holland az időmérő után ezt mondta:

„Magam részéről csak annyit tudok mondani, hogy nem tudtuk a normális üzemmódokat használni. Akárhányszor megpróbáltam manuálisan feljebb nyomni a teljesítményt, ahogy minden hétvégén szoktuk, a motor hibát érzékelt. Eléggé vissza kellett fognom magam az időmérőn, úgyhogy nem úgy tudtunk teljesíteni, mint normál esetben. Ez egy pár tizedbe került, ami Spában nem jelent jót. Egész hétvégén ugyanaz volt a hiba, tudjuk, mi az, két gombot nyomok meg a kormányon, és minden oké.”

Amikor arról kérdezték, hogy ez a hiba hátráltathatja-e őt a versenyen, azt mondta, csak abban az esetben, ha olyan riválissal küzdene, aki tudná ezt a kvalifikációs üzemmódot védekezésre használni:

„Nem hiszem. A versenyen nem kapcsolunk sokszor át erre a módra. Szerintem rendben leszek. A Mercedesek meg a Ferrarik tudnak majd ellenem védekezni vele, és ennyi.”

Verstappen szerint az előle startoló Mercedesekkel felveheti a versenyt, ám a Ferrarik már túl messze vannak:

„Persze a holnapi nap teljesen más lesz időjárás szempontjából, úgyhogy kicsit nehéz megjósolni, ki hogy fog menni. Szerintem a Mercedesekhez közel leszünk. A Ferrarik viszont el fognak húzni szerintem is, mert ha még gyorsabb is a tempónk, az egyenesekben nem tudjuk őket megfogni. Nehéz lesz őket megverni. Ahogy mondtam, ha sebességben nálad az előny, akkor kicsit jobban tudsz vigyázni a gumikra a kanyarokban.”

Sparks fly from the rear of Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images

Verstappen szerint az ő időmérőjét nem befolyásolták a felvezető köri dugók a Q3-ban, amely az első 10 pilóta közül sok életét megkeserítette, és elismerte, hogy a riválisai tempója alapján az ötödik hely volt a legjobb, ami ma kinézett neki:

„Az első felvezetésem a Q3-ban nagyon keserves volt, valószínűleg amúgy sem az lett volna a legjobb köröm emiatt. Összességében viszont nem sokat számított, a legrosszabb, és a legjobb is az ötödik hely volt, amit elérhettem. Mikor láttam, hogy sorbaállnak a többiek, úgy voltam vele, hogy akkor én most itt maradok hátul, veszítenem nincs mit, maximum lesz egy kis szélárnyékom, ha meg nem jön be, azzal sincs baj.”

