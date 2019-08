Verstappen: "A Renault 1000 lóerős? Ha ez igaz, nagyon rossz az autójuk..."

A Magyar Nagydíjon folytatódott Max Verstappen utóbbi időben mutatott remeklése, két futamgyőzelem után első rajtelsőségét is megszerezte a Red Bull holland versenyzője. A fiatal pilóta szerint a japán motorgyártó fejlődésével már több esélyük van egy körön is, ennek köszönhető a hungaroringi pole-t.

"Tudjuk, hogy itt minél előrébb indulunk, annál könnyebb a verseny. Folyamatosan fejlődünk, és még lesznek pozitív fejlemények a következő versenyeken. Természetesen nagyon örülök a pole-nak, de a csapat miatt is, hogy milyen gyorsan sikerült megfordítanunk a dolgok állását az év eleje óta. Most mar kimondottan közel vagyunk, sőt, most már ott vagyunk az élen" - mondta Verstappen.

A holland 93. nekifutásra szerezte meg első pole-ját, amellyel még így is a negyedik legfiatalabb élről rajtoló versenyzője lehet vasárnap.

"Legalább az emberek már nem kérdezgetik, hogy mikor lesz meg az első. Nekem ez soha nem számított olyan sokat. Tudtam, hogy ez csak idő kérdése, néha csak egy is szerencse kell. Korábban többször is hibáztam, de ma összejött" - mondta a Red Bull pilótája, aki szerint a Mercedesen ezúttal látszott, hogy az edzéseken szenved a tempóval, de így is kérdéses volt előzetesen az erőviszony.

"Egész hétvégén nagyon versenyképesek voltunk, de az időmérő mindig kérdéses, mert a többiek még feljebb tekerhetik a beállításokkal az autót. Viszont az autónk egyre jobb és jobb lett, és végül nagyon boldog vagyok, élveztem a versenyzést. Az első pole pozíció nagyszerű, de a verseny az, ami számít" - mondta a holland.

A korábbi pletykák szerint a Renault már 1000 lóerős motorral rendelkezik, ami erősebb lehet a Hondánál: „A Renault 1000 lóerővel rendelkezne? Ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy egy nagyon rossz autójuk van. De jobb inkább a pályán beszélni, mint a médián keresztül.”

