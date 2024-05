Verstappen számára egyetlen szempont fontos a csapata kiválasztásában

Sok szó esett az utóbbi időben Max Verstappen esetleges eligazolásáról, minek után a Christian Horner-ügy miatt belharcok alakultak ki a Red Bull alakulatánál. Később arról is szó volt, hogy Helmut Marko elküldése esetén a holland sem maradna a bikásoknál.

Az eseményeket tetézte, hogy Adrian Newey bejelentette, nem marad a csapatnál 2024 után, így pedig egyáltalán nem biztos, hogy a Red Bull képes lesz sikeresen venni a 2026-os szabályváltoztatások okozta kihívásokat. Verstappen kijelentette, számára csak egy dolog számít igazán.

„Nos, végső soron az ilyen jellegű döntéseket nem könnyű meghozni, és nagyon elégedett vagyok azzal, ahol most tartok” – jelentette ki Verstappen a médiának, mikor arról kérdezték, hogy hol szeretné folytatni a pályafutását.

A holland nem kertelt azzal kapcsolatban sem, hogy szeretné a legjobb autót a magáénak tudni, így pedig ez a leglényegesebb döntés, mikor azt mérlegeli, hogy esetleg eligazoljon-e egy másik alakulathoz a jövőben a Forma-1-ben.

„A leggyorsabb autóban akarok ülni, ezt mindig is mondtam a csapatnak. Ez az, ami jelenleg is megvan, és ez az, ami jövőre is meg lehet” – szögezte le a legfontosabb érvét Verstappen, aki nem igazán akar egy csapatot újra maga köré építeni.

„Nem feltétlenül vágyom arra, hogy hirtelen valami újat építsek, vagy bármi mást. Miért akarnál elmenni, ha már a legjobb pozícióban vagy, és úgy gondolod, hogy ezt hosszú ideig folytathatod?”

Eközben Verstappen csapatfőnöke, Christian Horner elárulta, hogy szerinte Adrian Newey egyelőre nem tervez más csapathoz igazolni, mivel egy kis pihenésre vágyik.