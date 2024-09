Verstappen „sosem tapasztalt még hasonlót” a monzai időmérős gondokhoz

A kvalifikációt hetedik helyen, 7 tizedes lemaradással záró holland pilóta értetlenül állt azelőtt, hogy mi történt vele és autójával, hiszen miközben a Q2-ben használt abroncson is simán ment be 1:20 alá, addig a Q3-ban két új szetten is képtelen volt erre.

Sergio Perez már lényegében Miami óta küszködik az autó egyensúlyával kapcsolatos nehézségekkel, de a Red Bull korábban meglévő tempóelőnye és Verstappen teljesítménye egy ideig ezt még el tudta fedni. Monzában viszont már nem lehetett hová bújni, és látszólag nagyon kiütköztek az RB20-as problémái.

Verstappen komoly alulkormányozottságra panaszkodott, ami „vezethetetlenné” tette autóját az időmérő utolsó szakaszában. „Valamilyen okból kifolyólag a Q3-ban mindkét szetten komoly alulkormányzásom volt, és ezt jelenleg nem tudom hová tenni. Egyszerűen nem volt már vezethető. Nem tudtam támadni a kanyarokat, szóval ez igazán fura.”

„Négy tizeddel lassabban menni, mint a Q2-ben nem normális dolog. Nagyon furcsa volt az egyensúly változása a Q3-ban. Sosem tapasztaltam még hasonlót korábban.” Bár a Red Bull versenytempója pénteken erősnek tűnt, Verstappen elmondta, hogy rossz egyensúllyal a versenyen is nehezebb dolguk lesz, emiatt pedig nem számít nagy felzárkózásra sem.

Amikor arról kérdezték, harcban lehet-e a győzelemért, ő így felelt: „Alapvetően nem. Egész hétvégén túl lassúak voltunk. A hosszú etapok papíron talán jónak tűnnek, de én nem éreztem őket annak. Az a gond, hogy amikor nincs egyensúlyban az autód, az a versenyen fájdalmas az abroncsoknak. Majd kiderül. Talán kicsivel jobb lesz a futamon, de csak az élmezőny végéről indulhatunk.”

Perez eközben úgy érezte, hogy a csapat specifikus monzai hátsó szárnyának hiánya is hátráltatta őket, talán jobban, mint gondolták. „Az egyensúlyi problémák jelentik most a legfőbb gondot. Néha tudunk versenyképes köröket futni, de nehezen tudunk fejlődni. Szerintem az is ártott, hogy nincs külön monzai szárnyunk, talán még jobban is, mint eleinte gondoltuk.”

A mexikói emellett azt is elmagyarázta, hogy sokszor kanyarok közben is változik az autó viselkedése, és egyszer alulkormányzás, míg máskor túlkormányzás lép fel, a kettő egyszerre történő megoldása pedig szinte lehetetlen.

„Két eltrő egyensúlyod van; az egyik a kanyar bejáratától, a másik pedig a csúcsponton, szóval ezt nem lehet megoldani. Nem mehetsz el az egyik irányba, mert mindkettő jelen van. Szerintem értjük a problémát. Csak az a kérdés, hogy lehet megoldani, mert jelenleg megakadtunk, és elég nehéz innen továbblépni” – zárta nem túl biztatóan Perez.

Talán a stratégia jelenthet némi mentsvárat számukra? Lássuk, mit mond a Pirelli az Olasz Nagydíjról.