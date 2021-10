Verstappen „simán veszíthetett volna pontokat” Austinban

Egy olyan pályán versenyezve, ahol csak egy dobogója volt Lewis Hamilton öt sikerével szemben, Verstappen mégis meg tudta lepni a nagyközönséget, és sikerült neki megnyernie a viadalt múlt vasárnap.

Ugyan a rajtnál elbukta a vezetést a brittel szemben, végül a remek teljesítményének, valamint a csapata által alkalmazott jó stratégiának hála mégis őt intette le először a kockás zászló, ezzel pedig 12 pontra növelte előnyét az összesített tabellán.

„Ahogyan látható, simán veszíthettem volna pontokat, szóval nagy bónusz számunkra, hogy ennek az ellenkezője történt. Mindenképpen izgalmas lesz a végsőkig.” Amikor a versenyt követő sajtótájékoztatón megkérdezték a hollandot, hogy ez a siker növelte-e az önbizalmát, ő ragaszkodott ahhoz, hogy mindig hisz a Red Bull képességeiben.

„Ez nem sok mindenen változtat, mert minden a részleteken múlik. Egy győzelemtől tehát nem leszek magabiztosabb vagy ilyesmi. A csapatnál mindannyian hisszük, hogy jó munkát tudunk végezni. A részleteket viszont ugyanúgy helyre kell tennünk, Mexikóban pedig minden elölről kezdődik.”

A verseny utolsó körei voltak talán a legizgalmasabbak az élen, mivel Hamilton már nagyon közel, majdnem DRS-távolságban volt Verstappenhez képest, ráadásul még Mick Schumacher is bezavart nekik egy kicsit.

A német jelenléte végül segítség is volt, nem csak hátráltató tényező, mivel így a Red Bull-os is nyithatta a hátsó szárnyát a célegyenesben, ami segített neki némi lélegzetvételnyi előnyhöz jutni. „Én csak a saját köridejeimre figyelek, ha pedig odaér, akkor el is fog kapni. Én csak igyekeztem óvni a gumikat, és szerencsére ez sikerült is.”

„Elég kemény volt az utolsó körökben a lekörözött autókkal, mert amikor küszködsz az abroncsokkal, akkor a turbulens levegő igazán rosszul jön. Természetesen kaptam tőle DRS-t, ami jól jött, de pár kanyarral korábban még nagyon a határon voltam.”

Verstappen egy díjat már biztosan fog nyerni idén