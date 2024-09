Verstappen sajnálja, hogy Colapintónak nincs helye 2025-re

Érdekes helyzet kezd kialakulni, hiszen Franco Colapintónak mindössze két verseny elég volt hozzá, hogy négyszer annyi pontot gyűjtsön, mint Logan Sargeant másfél év alatt. Az argentin eddig négy egységet szerzett, míg az amerikai mindössze egy pontot tudott felmutatni a Forma-1-ben eltöltött ideje alatt.

A Williams újonca ráadásul legyőzte Alexander Albont az időmérő edzésen, amire nem sokszor adódott példa, mióta a brit-thai versenyző visszatért a Forma-1-be. Ennek kapcsán Max Verstappen is elismerte, hogy Colapinto remek tehetség, akire oda kell figyelni.

„Ez egy nagyon erős kezdés” – vélekedett a Red Bull pilótája a onestopstrategy.com közlése alapján az argentin bemutatkozása kapcsán, akit szívesen látna a rajtrácson 2025-ben. „Csak éppen nincs helye a jövő évre, szóval ez nagy kár érte.”

„De mindenképpen jó” – dicsérte tovább Verstappen a fiatal tehetséget. „Már most is nyomot hagyott” – folytatta Verstappen, aki azonban azt is elárulta, hogy még nem volt alkalma beszélgetni a Williams-pilótával „Nem igazán, még nem volt rá időm.”

Az biztos, hogy Verstappennek most fontosabb dolgai vannak, semmint az újonc tempóját figyelni, hiszen a McLaren átvette a vezetést a konstruktőrök között, míg Norris egyre jobban közeledik rá az egyéni pontversenyben.

Eközben Frederic Vasseur szerint örömteli volt látni, hogy a Haas volánja mögött Oliver Bearman képes volt tartani Lewis Hamilton tempóját Bakuban.