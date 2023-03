Verstappen saját ruhamárkán dolgozik, de a Nike közbeszólt

Verstappen jelenleg rendkívül sikeres a Forma–1-ben, és ő számít az idei szezon legnagyobb esélyesének. A szerződése 2028 végéig szól a Red Bull-lal, de a holland párszor már elmondta, hogy utána talán befejezi F1-es karrierjét és máshol fog versenyezni.

Ahogyan az azonban sok sikeres sportolónál lenni szokott, ő is elkezdte már nézegetni, milyen üzleti lehetőségei vannak más területeken, és most úgy tűnik, Verstappen is egy saját ruhamárka alapítására adta a fejét. A terv pedig az volt, hogy ezt Max 1-nek fogják hívni, de a holland Limburger.nl most arról számolt be, hogy a Nike-nak gondjai akadtak ezzel.

Méghozzá azért, mert az túlságosan is hasonlít a saját Air Max-cipőinek elnevezésére. A régió szabadalmi ügynöksége pedig ki is adott egy jelentést, amely megerősíti, hogy valóban a Nike áll az ellenállás hátterében, és az is kiderült, hogy miért.

A már említett névválasztás mellett ugyanis a nevek stílusjegyei is hasonlóak, ami azért problémás, mert így az emberek talán azt fogják hinni, hogy a Max 1-es termékek a Nike-hoz tartoznak, vagy azt, hogy a két cég esetleg valamilyen üzleti kapcsolatban áll egymással, mindez pedig félrevezető lenne.

Verstappenre és csapatára tehát most látszólag az a feladat vár, hogy egy másik nevet találjanak ki a készülő ruhamárkának, amely már nem egyezik ekkora mértékben a Nike bizonyos saját termékeivel.

