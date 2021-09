Verstappen: Russell eredményei a Williamsnek is köszönhetőek

Max Verstappen szerint bár George Russell nagyon jó, a Williams autója sem olyan rossz, mint azt az emberek gondolják. A Mercedes leendő pilótája kiváló formát mutatott az elmúlt időszakban, az utóbbi öt futamból négyszer szerzett pontot, és kétszer kvalifikálta magát az első háromba.

Miközben dicsérte a 23 éves Russellt, Verstappen úgy érzi, hogy a brit csapat autói nem is olyan rosszak, mint azt egyesek gondolják. „George biztosan nagyon, nagyon jó versenyző. De amikor ilyen dolgokra képes, az azt is mutatja, hogy az autó nem is olyan rossz, mint ahogy azt az emberek gondolják." - mondta a holland a Motorsport.com számára.

„Pontokat szerzett és jó kvalifikációi voltak és az biztos, hogy Spában az az autó nem egy Red Bull vagy egy Mercedes szintjén volt, de ők is több szárnyat és nagyobb leszorítóerőt alkalmaztak. Így természetesen minden kezd egy kicsit szorosabbá válni. Ettől függetlenül még mindig elképesztő munkát végzett” – folytatta Verstappen.

Dave Robson, a Williams teljesítményért felelős vezetője nem vitatja Verstappen megjegyzéseit, elismeri, hogy az autónak nagy szerepe volt a javuló eredményekben. Úgy véli, az is nagy szerepet játszott, hogy a csapat képes volt helyes döntéseket hozni, különösen a változó körülmények között.

„Úgy értem, igen, az autó is egy tényező. Ha nagyon rossz lenne, akkor nem lennénk képesek ilyen eredményeket elérni. Nem tettünk semmilyen szárnyat az autóra. Szóval ez a legjobb száraz autónk volt. Azt hiszem, amiben jó munkát végzünk, az az, hogy általában a megfelelő időben a pálya megfelelő részén vagyunk” - mondta.

„Úgy tűnik, hogy ilyen körülmények között képesek vagyunk jó tapadást találni az intermediate gumikkal. Most ez sikerült a slick gumikkal is a végén. Azt hiszem, ez csak azon múlott, hogy elég korán fel tudtuk rakni őket. Az autónak biztosan vannak erősségei, a tavalyi autóhoz képest mindenképpen. Vannak erősségei - nem borzalmas" – zárta Robson.