Verstappen: remélhetőleg ismét jobban kezeljük majd a gumikat a Ferrarinál

Max Verstappen hiába autózta meg ideiglenesen a legjobb időt a 2022-es Spanyol Nagydíj időmérőjének harmadik szakaszában, nem tudta befejezni a második mért körét, miután egy egyelőre ismeretlen technikai probléma miatt lelassult az autója.

Verstappen így is megszerezte a második rajthelyet, miután az első mért köre még így is jobb volt, mint Carlos Sainz második próbálkozása, és a holland szerint, ha nyers tempóból nem is, de a jobb gumikezelésüknek köszönhetően így is esélyük lehet a Ferrari ellen.

„Nehéz megmondani, hogy mi lett volna, így, hogy nem tudtam befejezni az utolsó körömet” – értékelte az időmérőjét Verstappen. „Egyszerűen elszállt a motor. Kár érte, de így se rossz, hogy az első sorban vagyunk, különösen, ha a hétvége összességét nézzük.”

„Az elmúlt pár versenyen elég jól kezeltük a gumikat” – mondta Verstappen a holnapi kilátásaival kapcsolatban. Holnap is nagyon meleg lesz, és nehezen lehet majd előzni, de remélhetőleg a gumink ismét jobban bánik majd a gumikkal (mint a Ferrarik).”