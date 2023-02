Verstappen: remélem, hogy a Netflix „megértette” az üzenetemet

A minden idők egyik legizgalmasabb Forma-1-es szezonját feldolgozó Drive to Survive szezonban nem vett közvetlenül részt Max Verstappen, miután a holland pilótának elege lett abból, hogy egy központi narratíva köré húzták fel interjúrészletekkel a karakterét.

A 2022-es szezonról szóló 5. évadban azonban már ismét központi szerepet fog kapni, miután leült megbeszélni a részvételének feltételeit a Netflixszel. Verstappen szerint világbajnokként kötelessége is részt venni a sportot legjobban népszerűsítő sorozatban.

„Természetesen beszéltem velük, mielőtt leültem volna interjút adni, és remélem, megértették az üzenetemet” – mondta többek között a Motorsport.com-nak Verstappen a Drive to Survive-ról.

„Tudom, hogy világbajnokként részt kell venned az ilyesmikben. Adtam nekik egy fél, egyórás interjút, remélem, hogy azt jól fogják felhasználni. Remélem, hogy nem csak ők, de én is boldog leszek, amikor visszanézem az eredményt.”

„Mindig is részt akartam venni a sorozatban, de azt is mondtam, hogy realisztikusnak kell lennie, pontosabb képet kell visszaadnia arról, hogy ki is vagyok valójában. Tudom, hogy egy showban vannak drámai elemek, izgalmasnak kell lennie, de fontosnak tartottam, hogy ne a kontextusból kiragadott mondatfoszlányokkal jellemezzenek engem.”

„Ettől függetlenül én továbbra is a munkámra fogok koncentrálni, annak pedig a média is a része. Ahogyan felnő az ember ebben a környezetben, az ilyesmivel könnyebben megbirkózik, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt.”