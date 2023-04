Verstappen régi szerepébe kényszerült Hamilton a Sky riportere szerint

Lewis Hamiltont és Max Verstappent okkal nevezhetjük riválisoknak. A két Forma-1-es pilóta nem egyszer akadt össze a szó legszorosabb értelmében a pályán, bár a kapcsolatuk dinamikája megváltozott, mert ma már Hamilton fut Verstappen után.

A fiatal Verstappennek sokáig egy gyengébb autóban kellett felvennie a versenyt Hamiltonnal a királykategóriában. A Mercedesek uralták a mezőnyt, de néha a ma 25 éves hollandnak sikerült felvennie a harcot a hétszeres világbajnokkal, azonban mivel a bajnokságban nem volt esélyes, nagyobb kockázatokat vállalhatott.

A Sky Sports riportere, Ted Kravitz szerint ezt a szerepet vette most át Hamilton: „Ott volt a feltörekvő Verstappen kihívónak és most Hamilton a kihívó és azt mondja Verstappennek, hogy őt nem érdekli semmi, ő mindent bevállalhat, most visszaad mindent a címvédőnek, amit annak idején kapott tőle.”

Kravitz szerint a rajtnál ezt tökéletesen láthattuk Ausztráliában. Hamilton kőkeményen betette a W14-est Verstappen mellé a nyitókörben, tudván, hogy a holland autója úgyis gyorsabb: „Hamilton tudja, hogy idén már nem lesz bajnok, hacsak valami nagyon furcsa nem történik, szóval simán lehet agresszív Verstappennel, akinek valószínűleg mindenképpen el kell engednie.”

Perez szerint elviselhetetlenek voltak a viszonyok az Ausztrál Nagydíj végén.