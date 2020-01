Verstappen Red Bullja feltűnt Zandvoortban

A 2020-as forma-1-es naptárban már 22 futam szerepel, ezek között kettő lesz új, a vietnámi futam idén mutatkozik be, míg a Holland Nagydíj visszatér a száguldó cirkuszba. A holland verseny 35 év kihagyás után került vissza a naptárba.

A zandvoorti pálya néhány egészen egyedi körülményt biztosít, a dimbes-dombos környezetben döntött kanyarok várják a versenyzőket, amelyek közül az utolsó igazi kuriózumnak számít. Ennek megfelelően már sokan várják a zandvoorti pálya megismerését, és természetesen a holland színeket képviselő Max Verstappen teljesítményére a leginkább kíváncsiak.

A holland nem is olyan rég hosszabbított az osztrák istállóval szerződést, és kötelezte el magát 2023-ig, az ő jelenléte inspirálta elsősorban a holland verseny visszahozatalát. Ám még Verstappen számára is újdonság, hogy mi vár rá Zandvoortban, ám egy fotózás erejéig egykori autója már feltűnt a településen.

A Red Bull főszponzorának fotózására szállították Zandvoortba, erről az NH Nieuws számolt be, később pedig megerősítette Verstappen egyik rajongója is, Marcel Busscher személyesen ment el megnézni Verstappen autóját.

"Lebeszéltek róla, hogy őszintén megmondjam. De a pletyka gyorsan terjed, amikor valami ilyesmi gyönyörűség kerül utcára. Remélem, hogy újra ellátogatnak a falunkba" - mondta Busscher.

A hírek szerint a munkálatok közben már a hajrájukhoz értek a zandvoorti pályán, és nem sokára már az utolsó méter aszfalt is a helyére kerül. A holland helyszín kialakítása kapcsán azonban több probléma is felmerült, többek között környezetvédelmi aggályok is felmerültek, de a szervezők végül minden felet megnyugtató megállapodást kötöttek.

Már most az összes jegy elkelt a májusi Holland Nagydíjra, amellyel kapcsolatban még egy problémát okoz a pálya megközelítése, ugyanis a futam hétvégéjén maga a település nem lesz megközelíthető. A szervezők ezért abban reménykednek, hogy a látogatók tömegei nem autóval, hanem tömegközlekedéssel közelítik meg a helyszínt.

Remek drónfelvételek érkeztek Zandvoortból, kiegészülve a számítógépes grafikákkal, amik abban segítenek, hogy átlássuk az új vonalvezetést, benne a döntött kanyarral is.