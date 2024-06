Verstappen reagált Norris vádjaira

A páros a Red Bull Ringen rendezett főesemény utolsó köreiben ütközött össze, végül Verstappent büntették, amiért a pályára szélére húzódott, miközben Norris kívülről támadott a szűk, élesen emelkedő, hármas számú jobbkanyarban.

Verstappen végül tíz másodperces büntetést kapott, miután őt találták elsősorban bűnösnek az ütközésért, amiben mindketten defektet kaptak, Verstappen lecsúszott a dobogóról, Norris pedig kiesett.

Amikor a futam után az esetről kérdezték, Verstappen a riportereknek azt mondta, „visszanézte” az esetet és „a tíz másodperc kicsit súlyos volt szerintem akkor, mert nem éreztem, hogy annyira agresszív voltam annál a manővernél.”

Két korábbi pillanat is volt, ahol előbb Norris, majd Verstappen elhagyták a pályát, amikor a McLaren a hármasban a belső íven próbálkozott, a brit pilóta erre azt mondta, a Red Bull a féktávon bemozdult, ami szabályellenes. Verstappen erre így reagált:

„A magam részéről nem így láttam, hogy amikor bemozdultam, már nem fékeztem. Nyilván kívülről így tűnik, de szerintem elég jól tudom, mit kell ilyen helyzetekben csinálni. Ráadásul volt pár elég kései bevetődés is, ahol csak beküldte a belső ívre, remélve, hogy a másik fickó majd megrémül tőle.”

„Nem mindig lényeg, hogyan versenyzel, de szerintem abban a kanyarban ez a helyzet elég könnyen előfordul. Voltam én is a helyében, amikor nekem kellett előznöm, ez a kanyar alakjában benne van. Nem igazán számítottam rá, hogy így összeakadunk.”

„Persze, láttam, hogy jön, szóval kicsit belül védekeztem, és aztán a féktávon összeértek a hátsó gumik, ettől mindketten defektet kaptunk és nyilván az ember nem akarja, hogy ez történjen” – mondta, hozzátéve, riválisa támadása miatt nem érti, miért kapott büntetést:

„Erre gondoltam, amikor bevetődésről beszéltem, egyszerűen későn bemászol és reménykedsz, hogy a másik fickó megretten és be tudsz mellette fordulni, itt nem ez volt a helyzet. Persze, lehet mondani, hogy féktávon mozdultam be, de nem így volt, mert már nem fékeztem, amikor megmozdultam.”

„De emellett az is necces, hogy ennyire messziről vetődik be, nyilván ez jól néz ki, nekem is tetszik, de néha bejön, néha nem. Ma pedig nem jött be szerintem, de mondom, az ütközés miatt ez az egész egy roppant szerencsétlen helyzet volt.”

Verstappen és Norris híresen jól kijönnek egymással, ezért komoly kérdés, hogy első pályán való ütközésük után ez a kapcsolat hogy fog alakulni. Verstappen erről azt mondta: „Megbeszéljük, de nem most, nem most van itt ennek az ideje, de azért meg kell hagyni, autóversenyzők vagyunk.”

„Van egy kis korkülönbség Lando és köztem (Norris 24, Verstappen 26 éves – a szerk.) – emiatt sosem versenyeztünk egymás ellen az utánpótlásban, mint sok másik pilótával. De mindegy, szerintem túlesünk rajta.”

