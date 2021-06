Verstappen: „Rám nem hat a pszichológiai hadviselés”

Miután a Monacói Nagydíjon aratott futamgyőzelmével átvette a vezetést a világbajnoki tabellán, Max Verstappen úgy nyilatkozott, hogy „a szavak helyett a tettek számítanak.” Ezt a kijelentését akkor Lewis Hamilton és a Mercedesnek címezte, akik nyilatkozataikkal igyekeztem nyomást helyezni rájuk a korábbi napokban.

Hamilton és Verstappen mindig is korrekt viszont ápoltak egymással. A holland úgy véli, a világbajnokság későbbi szakaszában sem hagyja majd, hogy a pszichológiai játszmák eltereljék figyelmét.

„Még ha lesz is ilyen, nem hagyom majd, hogy megzavarjon. Ha jól emlékszem Lewis is úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne belemenni ilyen játszmákba. Szerintem az a legjobb, ha továbbra is arra koncentrálunk, ami a pályán zajlik” – idézi Verstappent a GPFans.

Az Azeri Nagydíjon végül egyik vb-aspiráns sem tudta növelni pontjai számát, így a Red Bull versenyzője továbbra is négy ponttal vezet a hétszeres világbajnok előtt.

Verstappen a pszichológiai játszmákkal kapcsolatban ugyanakkor elismeri, hogy bizonyos helyzetek akarva-akaratlanul is olyan válaszokat csikarhatnak ki a versenyzőkből, ami szurkálódásnak tűnik a másik fél irányában.

„A sajtótájékoztatón elhangzottak mindig érzelmileg túlfűtöttebbnek tűnhetnek közvetlenül a versenyhétvégék előtt vagy után. Sok múlik azon, hogy tesznek fel az újságírók bizonyos kérdéseket.”

„Szerintem Lewis és én mindig is tiszteltük egymást, amit nagyon fontosnak tartok” – nyilatkozta világbajnoki riválisáról a holland.

