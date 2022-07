Verstappen: Piquet nem rasszista, nem lenne szabad kitiltani egy háromszoros világbajnokot a paddockból

Piquet - aki Verstappen barátnőjének, Kelly Piquet-nek az édesapja - egy tavaly adott interjúban rasszista jelzővel illette Hamiltont, amelynek tartalma a héten került elő. Ez az elmúlt héten óriási botrányt eredményezett, mivel a versenyzők és a csapatok többsége Hamilton mellé állt, valamint Piquet paddockból való kitiltását eredményezte.

Piquet közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért Hamiltontól, de tagadta, hogy bármilyen rasszista szándék állt volna az általa használt szó mögött, és vitatta a fordítást. Verstappen csütörtökön Silverstone-ban beszélt először az ügyről, és elmondta, hogy nem volt helyes, hogy Piquet így fogalmazott, de szerinte nem volt mögötte rasszista szándék.

„Úgy gondolom, hogy a megfogalmazás, amit használt, nem volt helyes. Legyen ez egy lecke a jövőre nézve, hogy ne használjuk ezt a szót, mert nagyon sértő, és különösen manapság egyre nagyobb teret nyer" - mondta Verstappen.

Max Verstappen azonban nem ért egyet azzal, hogy Piquet rasszista lett volna, mondván: „Elég sok időt töltöttem Nelsonnal, szerintem többet, mint az átlagemberek általában, és ő határozottan nem rasszista.”

„Ő valójában egy nagyon kedves és nyugodt srác, és biztos vagyok benne, hogy a nyilatkozatot is, amit kiadott, szerintem kétféleképpen lehet értelmezni. De szerintem még mindig jobb, ha nem használjuk azt a szót."

Verstappen elmondta, hogy nem beszélt Piquet-vel az ügyről, mondván, hogy nem rajta múlik, hogy ezt megbeszélje vele. „Nem fogom felhívni őt, hogy hé, ember, ez nem helyes - szerintem ezt ő maga is tudja" - mondta Verstappen.

„Már a nyilatkozatában is elmondta, szerintem rájött, hogy rossz szót használt, szóval ki vagyok én, hogy felhívjam? Nem hiszem, hogy ez bármin is változtatna. Ahogy ő is mondta, kétféleképpen lehet értelmezni, és persze az emberek a rossz oldalát veszik elő, és nagyon felfújják a dolgot, de én személyesen ismerem Nelsont.”

„Az emberek persze most rasszistának bélyegzik őt, ami szerintem nem igaz, de teljesen egyetértek azzal, hogy nem használhatjuk ezeket a szavakat” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e a Piquet számára az incidens következtében kiosztott paddockbeli eltiltással, Verstappen azt mondta, szerinte „jobb a beszélgetést folytatni a kitiltás helyett".

„Amikor kitiltasz embereket, valójában nem is segítesz a helyzeten, nem beszélsz. Kommunikálni kell. A kommunikáció nagyon fontos, mert ha csak tiltasz, az nem segít azon, amit érvényesíteni akarsz. Próbálod oktatni az embereket. Szóval jobb, ha beszélgetünk" - mondta Verstappen.

„Ezeket a dolgokat nagyon könnyen meg lehet oldani. Ha összeveszel valakivel, vagy megsértesz valakit, és jól elbeszélgetsz, bocsánatot kérsz, az pontosan ugyanez. Amíg tanulsz a hibádból vagy a megfogalmazásodból, nem hiszem, hogy ki kellene tiltani a paddockból, főleg nem egy háromszoros világbajnokot" - mondta Verstappen.

