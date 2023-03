Verstappen őszintén vallott kapcsolatáról Hamiltonnal

Verstappen és Hamilton emlékezetes csatát vívtak 2021-ben a világbajnoki címért, többször összecsapva és néhányszor össze is ütközve. A versenyüknek drámai módon lett vége, a holland a versenyirányítás rossz döntését kihasználva meg tudta előzni Abu-Dzabiban Hamiltont és el tudta hozni a bajnoki serleget előtte.

Azóta nem nagyon tudták összeakasztani a bajszukat, lévén, a Mercedes tavaly csak szenvedett, míg a Red Bull uralta a mezőnyt. Azért a Brazil Nagydíjon volt egy újabb ütközésük, amikor a második helyért harcoltak.

A világbajnoki címvédőt a Daily Mail kérte meg egy interjúban arra, mondja el véleményét számos riválisáról, köztük Hamiltonról is: „Nem hiszem, hogy annyira bonyolult lenne a kapcsolatunk, szerintem elég egyértelmű.”

„Egyszerűen annyi van, hogy másokkal közelebbi kapcsolatom van. Ez attól is függ egy fokig, hogy hogyan éli az ember az életét és ebben szerintem nem igazán vagyunk hasonlóak. Persze, ott volt a nagy csatánk is 2021-ben, de szerintem összességében nagyon is tiszteljük egymást.”

„Nyilván ő minden idők egyik legnagyobb versenyzője, ezt nem érzem szükségesnek tagadni és nem is akarom. Az egyenletesség a legfontosabb neki és hogy mindig a maximumon pörögjön. Ez nem olyan nehéz, ha az ember ennyire tehetséges. Az, ahogy a bajnoki szezonjait kezelte, lenyűgöző. Amikor kellett, odatette magát és ebben volt jobb másoknál."

Sergio Perez mindeközben arról beszélt, hogy a Pirelli idei gumijai gyengébbek, mint a tavalyiak voltak - de ez szerinte pont jó hír.