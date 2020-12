Verstappen: Őszintén válaszoltam, amikor azt kérdezték, kit szeretnék csapattársnak…

A Red Bull Racing péntek délután jelentette be, hogy Sergio Perez érkezik Alex Albon Red Bull-os helyére a 2021-es szezonra, míg a brit-thai pilóta a csapat teszt- és tartalékpilótája lesz az előttünk álló szezonban.

Perez szempontjából kitűnően sikerült a 2020-as év, hiszen a Szahír Nagydíjon győzni is tudott, és az egyéni pontversenyben a negyedik helyezést szerezte meg, míg Albon rendre nagy különbséggel maradt el holland csapattársától – a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner azt mondta, hogy lehetetlen volt figyelmen kívül hagyniuk Perez teljesítményét.

A bejelentést követően a Motorsport.com arról kérdezte meg Max Verstappent, hogy mit jelenthet számára Perez szerződtetése, a 23 éves versenyző szerint pedig ez a döntés segítheti őt a Mercedes elleni harcban.

„Ennek köszönhetően a második autónk is képes lehet arra, hogy az egész versenyen az élmenők közelében legyen, és Sergio is megpróbálhat kicsit nagyobb nyomást helyezni a többiekre. Például Abu Dhabiban Alexnek is sikerült közel lennie a Mercedeshez.”

„A legtöbbször viszont a Mercedes megpróbálkozhatott például egy extra kiállással, nekem viszont nehezebb volt a helyzetem, mert amikor idén versenyképesebbek is tudtunk lenni, akkor is én voltam az egyetlen, aki próbálta elkapni őket, és próbáltam valamit máshogy csinálni, mint ők.”

„Eközben a Mercedes legalább egy autójával mindig el tudta találni a megfelelő stratégiát, a másikkal pedig meg tudták oldani, hogy ne kerüljek stratégiai előnybe, ezért mindig nehéz dolgom volt ellenük. Remélem, hogy Checo az egész csapatot tolni fogja előre, köztük engem is, hiszen mindig jó, ha kihívás elé állítjátok egymást a csapattársaddal, és ez mindig izgalmas is.”

„Remélhetőleg már a szezon elején kicsit versenyképesebbek tudunk lenni, hogy kicsit érdekesebbé tegyük a dolgot, és hogy megnehezítsük a Mercedes döntéseit” – magyarázta Verstappen.

Ezután a holland azt is elárulta, örül annak, hogy Albon a csapatnál marad 2021-ben is, azonban hozzátette, őszintén válaszolt, amikor a Red Bull arról kérdezte, ő kit választana a csapattársának.

„Természetesen beszéltünk erről, én pedig őszintén válaszoltam. Szerintem elég egyértelmű volt az egész szezon során, hogy Alex számára sokszor trükkösen alakultak a dolgok. Őszintén mondom, Alex egy kiváló srác, és örülök annak, hogy továbbra is a csapat tagja.”

„De végül is ezt a döntést természetesen Helmut Marko, Christian Horner és Dietrich Mateschitz hozta meg. Nyilvánvalóan kicsit hamarabb tudtam, hogyan döntöttek, de ez nem is számít igazán.”

