Verstappen örül mai sikerének, de tudja, holnap egy másik történet kezdődik

Az év első sprintversenye is az idén már megszokott Leclerc-Verstappen csatát hozta, ezúttal pedig az utóbbi jött ki belőle győztesen. A címvédő elmondta, hogy túlságosan is kipörögtek a kerekei, ezért is veszítette el a vezetést az elején.

Az első körökben aztán úgy tűnt, a Ferrari egy hajszálnyival gyorsabb is, a futam végefelé viszont fordult a kocka, és Verstappen elkezdett visszazárkózni, mivel az olaszok autóján jobban koptak az abroncsok.

Még több F1 hír: Bottas Alfáján ki kellett cserélni a futóművet

Ezt kihasználva pedig a holland egy bátor manőverrel visszaelőzte ellenfelét, és nyolc pontot szerzett az idei első sprinten, amely után elégedetten nyilatkozott, bár felhívta a figyelmet, hogy a rajtokon javítaniuk kell.

„Nem igazán tudom, miért volt ennyire rossz a start. Talán túlságosan is kipörögtek a kerekek, de ezek után nyugodtnak kellett maradnunk. Eleinte úgy látszott, hogy Charles valamivel gyorsabb, viszont aztán gondjai akadtak a gumikkal, így vissza tudtam zárkózni.”

„Holnap talán egy kicsit más lesz a történet, de ma ezen a keveréken működött a dolog. Nagyon örülök, hogy tiszta versenyt tudtam teljesíteni. A mai nap tehát jól alakult, de holnap a többi keverék is bejön a képbe” – hívta fel a figyelmet a lehetséges gumitaktikákra Verstappen.

Összefoglaló az imoli sprintről