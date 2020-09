Verstappen örül, hogy ismét sikerült beférkőznie a két Mercedes közé

Verstappen talán titkon még a futamgyőzelemben is reménykedhetett a tegnapi időmérő után, hiszen a második helyre tudta kvalifikálni magát, ráadásul Hamiltonhoz képest eltérő gumikeveréken indult.

A futam viszont nem alakult számára igazán kedvező módon, bár a második hely így is meglett neki. A rajtnál kissé kipörögtek a kerekei, és Bottas egyből el is ment mellette. Utána csak követte a két Mercedest, míg ki nem derült, hogy Hamilton büntetést kap.

Ennek köszönhetően fel tudott jönni Bottas mögé, de onnan igazából már nem tudott közelebb kerülni a finnhez. Verstappen azért így is elégedett volt ezzel az eredménnyel, hiszen elválasztotta a Mercedeseket.

A futam utáni interjúban elmondta, hogy természetesen örül ennek a helyezésnek, hiszen a legutóbbi két futamon célba sem tudott érni. „Nagyon örülök ennek a második helynek, főleg két kiesést követően. Sikerült végre sok pontot szerezni.”

A rajtról is beszélt egy kicsit, amely ugye nem sikerült neki a legjobban, és a 2-es kanyarnál ő is lecsúszott a pályáról, emiatt pedig ki kellett kerülnie a futam során később sok gondot okozó táblákat.

Sparks fly from the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images