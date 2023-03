Verstappen örömmel fogadja a „veszélyes” dzsiddai pálya módosításait

Több kanyarban is igyekeztek javítani a beláthatóságon, a kerékvetők esetében is történik módosítások, miközben egyes kanyaroknál a gumifalat még hátrébb vitték, hogy növekedjen a bukótér mérete. Hogy ezek elegendőek lesznek-e, azt majd csak a most hétvégi események után fogjuk megtudni.

„Elsősorban a láthatóság érdekében hoztak változásokat, szóval remélhetőleg ez kicsikét javítja majd a helyzetünket. Bizonyos helyeken ugyanis egyértelműen veszélyes volt” – magyarázta Verstappen.

„Ettől függetlenül viszont egy nagyon klassz városi pályáról van szó, ahol meglepően sok a tapadás. Mindig szeretek ott versenyezni.” Esteban Ocon szintén rajongója a vonalvezetésnek. „Egy rendkívül gyors és ritmusos helyszínről van szó, és a kör a legnagyobb részében padlógázzal megyünk.”

„Idénre történt pár változtatás a biztonság jegyében, hogy javuljon a láthatóság a kanyarbejáratokon, mi pedig biztosan elmondjuk majd ezekről a véleményünket a pénteki edzéseket követően.”

Kevin Magnussen eközben abban reménykedik, hogy azért a módosítások ellenére is megmarad a pálya egyedi karaktere. „Szerintem remek. Tavaly mentem ott először, és igazán szórakoztatónak találtam, ezért remélem, hogy most nem lett rosszabb. Remélhetőleg továbbra is izgalmakkal teli élményt nyújt majd.”

A komoly autótörések mellett Szaúd-Arábiában szerencsére a jó csatákból is bőven kijutott már, elég csak felidézni az Alpine két versenyzőjének tavalyi csetepatéját.