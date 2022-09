Verstappen: óriási hülyeség pályára dobálni a füstbombákat

A 2022-es Holland Nagydíj időmérőjének második szakaszát szinte azonnal meg is kellett szakítani, miután több meggyújtott füstbombát dobtak be a szurkolók a pályára, miközben azon Alex Albon már kint is körözött. Az aszfaltot érő füstbomba mellett egy másodikat is bedobtak a pályára a bokszutca kijárata mellett, már a Q3-ban.

Az időmérőt követő sajtótájékoztatón az Autosport kérdésére, miszerint hazai versenyzőként mit szól az incidensekhez, és megkérné-e a szurkolóit, hogy hagyjanak fel a füstbombák használatával, Verstappen úgy válaszolt, hogy „elképesztő butaság ezt csinálni”.

„Az rendben van, ha feltartják a füstgyertyát a pálya mellett, de már annak is van egy határa. Azonban az, hogy bedobják a pályára, hülyeség” – mondta Verstappen, miután az FIA már meg is erősítette, hogy megtalálták, és ki is utasították a nagydíjról a veszélyes helyzetet teremtő szurkolókat.

„Ne csináljátok ez, senkinek nem lesz jó, aki ezt csinálja, azt úgyis kidobják a pályáról, és így nem is láthatja majd a versenyt, nekünk pedig leállítják az adott eseményt a pályán található veszélyforrás miatt.”

Az, hogy hivatalosan a füstbombák ki vannak tiltva a zandvoorti pályáról, eddig sem hatotta meg a szenvedélyes szurkolókat. A 3. rajtkockát megszerző Carlos Sainz hangsúlyozta, hogy „300 km/h körül ti sem akarnátok, hogy bármilyen füst megzavarjon titeket”.

A tavalyi futam leintését és Verstappen győzelmét követően szintén narancsba borult a pálya, amit Alonso vicces rádióüzenete miatt hiába tálaltak pozitívan az F1 hivatalos csatornái, a pilóták már annyira nem találják viccesnek ezt a problémakört.

Nicholas Latifi visszaemlékezése szerint „a 3. szektorban már semmit nem látott” a tavalyi Holland Nagydíjon, míg alig egy hete, a Belga Nagydíjon nem tudta megkülönböztetni, hogy valaki fűre hajtott előtte, vagy csak a füstfelhő kúszott-e be a pálya fölé.

„Szigorúbb ellenőrzésre lehet szükség, de ez nem realisztikus 100,000 embernél, talán komolyabb büntetést kéne kiszabni utólag. Egy ilyen helyszínen, ahol a lelátók ennyire közel vannak a pályához, kicsit viselkednie kéne a szurkolóknak.”

Sebastian Vettel jóval cinikusabban állt a problémához, és arra a kérdésre, hogy szigorítani kéne-e a füstbombák használatát, elővette a benne rejlő Kimi Räikkönent, és csak annyit mondott nevetve, hogy „sok sikert”.