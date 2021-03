Verstappen óriási előnnyel nyerte a harmadik szabadedzést Hamilton és Gasly előtt

A harmadik szabadedzést ismét a délutáni forróságban tartották, a pálya hőmérséklete majdnem elérte az 50 fokot, így ezúttal nem is tolongtak a pilóták a bokszutca megnyitása után. Az első negyedórában csak Cunoda, Bottas, Alonso hajtott ki a pályára. Bottas meg is próbált mért kört futni, de kétszer is elmérte az első kanyart.

15 perc elteltével kezdett el benépesülni a pálya, és Hamilton állt az élre. Charles Leclerc-nek volt egy megpördülése, ugyanott, ahol tegnap Kimi Räikkönen is eldobta az autót. A monacói pilóta azonban meg tudta fogni a gumifal előtt a Ferrarit.

25 perccel az edzés vége előtt Max Verstappen állt az élre, a délutáni forróságban jól működő kemény keverékkel, míg Perez a 3. helyre jött fel a lágy gumikat használó Hamilton mögé.

Hamiltont a második helyen Pierre Gasly váltotta a lágy gumikkal, Perez pedig tovább javított, de így is 4 tizeddel volt elmaradva a hollandtól – a mexikói pilóta maga is bevallotta, hogy egy körön még fejlődnie kell.

Verstappen tovább javított volna, és lila szektorral nyitott, azonban el kellett vennie a gázt, mivel Nyikita Mazepin megforgott előtte a 6-os kanyarban. Bottasnak tegnap 4 körét törölték el egyhuzamban, és 35 perc alatt nem tudott erős érvényes időt futni, így az utolsó volt a tabellán.

Pierre Gasly a lágyakon továbbra is szárnyalt, és átvette a vezetést, miközben Sebastian Vettelnek ijesztő élményben volt része: egy karbondarab leszakadt az autójáról, és eltalálta a sisakját. Szerencsére nem esett baja a négyszeres világbajnoknak.

Ahogyan elkezdett hűlni a pálya az edzés vége fele, úgy kezdtek el záporozni a jobbnál jobb körök: gyors egymásutánban Sainz, Bottas, Hamilton állt az élre, de a finn pilóta továbbra sem tűnt önmagának: több, mint 5 tizedet kapott.

A szabadedzés utolsó perceiben Max Verstappen is megkapta a lágygumikat, és nem is okozott csalódást: 7 tizedet adott Hamiltonnak, míg a harmadik helyre Pierre Gasly lépett fel, 2 tizedet adva Valtteri Bottasnak.

Nem mutatott ezúttal sokat magából a McLaren: Ricciardo csak a 10., Norris a 16. lett, aki belehibázott a legjobb körébe, míg a két Ferrari fel sem rakta a lágy gumikat, és így végeztek a 6. és a 11. helyen. Érdemes még kiemelni Kimi Räikkönent, aki ismét keményen meghajtotta az Alfa Romeót, és a 7. legjobb időt autózta a lágygumikon.

Az időmérő magyar idő szerint 4 órakor kezdődik.

