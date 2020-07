Verstappen nyitott arra, hogy Vettel csapattársa legyen, Hornert meglepte, ahogy a Ferrari kezelte a helyzetet

Sebastian Vettel jövője továbbra sem ismert, de úgy tűnik, hogy a Mercedes meg akarja tartani a jelenlegi párosát, ami Lewis Hamilton és Valtteri Bottas hosszabbítását vetítheti előre. Ha a finn erősen nyit, és a következő futamokon is képes lesz nyerni, nem lehet kérdés a maradása.

Eddig azonban minden alkalommal csak 1 évvel hosszabbítottak vele, de talán most más lesz a helyzet. Az is kérdés, hogy Lewis Hamilton meddig ír alá, bár valószínűbb, hogy a szerződése 2022-re is érvényes lesz, amikor teljesen átalakul a Forma-1.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt azt mondta, adott esetben nem zárják ki, hogy újra együtt dolgozzanak a világbajnokukkal, de jelenleg Max Verstappennek és Alexander Albonnak is érvényes szerződése van, valamint a csapat a holland köré épül.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 pit stop Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen a Servus TV kérdésére elmondta, nyitott lenne arra, hogy Vettel csapattársa legyen. A hollandot megkérdezték, hogy el tudná-e képzelni azt, hogy együtt versenyezzen a némettel. Max nem akadályozná meg Vettel érkezését. Működhetne mindez?

„Igen, de volt már ilyen, amikor Daniel volt a csapatnál, és jól működött. Végül természetesen ez nem az én döntésem.”

Soha nem dolgoztam együtt korábban Sebastiannal. Szóval fogalmam sincs.” - válaszolt Verstappen arra a kérdésre, hogy Albon vagy Vettel lenne a kellemesebb csapattárs. „Nem hiszem, hogy mindez általánosságban problémát jelentene, de természetesen minden F1-es versenyző nyerni akar.”

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is ott volt a beszélgetés ideje alatt: „Fantasztikusan együtt lehet dolgozni velük. Igazán nagyszerű munkakapcsolatunk volt Sebbel, és ez most ugyanolyan Maxxal. Alex Albont sem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert nagyon jól fejlődik. Az időzítés valóban váratlan volt. A nagy kérdés az, hogy mit csinál a Mercedes? Lewis folytatja, abbahagyja? Megtartják Bottast? Ezt figyelembe kell venni.”

„Ha megnézik a videót, láthatják, hogy nagyon sok különleges pillanatunk van Sebastiannal. 38 versenyt nyertünk közösen, és négy világbajnoki címet. Hihetetlen idők voltak azok még a karrierje ezen szakaszában.”

„Ha elhagyja a Forma-1-et, az veszteség lenne a sport számára, de természetesen az idők változnak. Két versenyezőnk van, akik nagyszerű munkát végeznek. Soha nem számítottunk arra, hogy a Ferrari ilyen durván eldobná őt, és gyakorlatilag nem kap új szerződést.”