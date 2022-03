Verstappen nyerte egy kiélezett csata után a Szaúd-arábiai Nagydíjat!

Már a rajt előtt drámaian alakult a Szaúd-arábiai Nagydíj, ugyanis 15 perccel a bokszutca nyitása előtt még javában dolgoztak Carlos Sainz autóján a Ferrari garázsában. A harmadik rajtkockából induló spanyol autójában a hírek szerint elektronikai problémát találtak, de az olasz istálló szerelői időben elkészültek a munkálatokkal.

Nem csak a Ferrari számára volt stresszekkel teli a rajt előtti időszak, hiszen Juki Cunoda alatt megállt az AlphaTauri autója a pályára való kihajtás közben. A források szerint az olajnyomás ment el a Honda-motorban, míg Mick Schumacher a tegnapi kvalifikáción szenvedett balesete miatt alapból nem állt rajthoz.

A rajtnál Perez simán eljött, míg Max Verstappen lerajtolta az egyik Ferrarit, így Sainz elé került. A közepeseken induló élmezőny nem szakadt szét, a két Alpine pedig majdnem kiütötte egymást a hatodik helyért az ötödik körben, miután George Russell megelőzte a franciát.

Alonso megelőzte Ocont egy óriási csata után, de francia nem hagyta annyiban és nem túl sportszerűen visszaelőzte. Bottas közben megérkezett az Alfa Romeóval, Ocon pedig visszaengedte Alonsót, mivel ellenkező esetben büntetést kaphatott volna. Összeállt egy négyes vonat, Alonsóval az élen, melyhez csatlakozott Kevin Magnussen is.

A körökön tartó csata után végül Bottas is megelőzte Ocont, míg Perez kezdte meg a kerékcseréket, amikor Nicholas Latifi a falba állt a Williamsszel. Természetesen érkezett a biztonsági autó, így tehát a mexikói nagyon pórul járt.

A biztonsági autó alatt mindenki bejött kereket cserélni, azonban Sainz visszatérésekor pont Sergio Perez mellé jött vissza, mivel azonban a spanyol volt előrébb a safety car-vonalnál, a Ferrari pilótája panaszkodott a rádión, mivel Perez nem engedte el őt.

Az újraindítás után Leclerc tanárian indította el a mezőnyt, nem tudott rajta fogást találni Verstappen. Sainz pedig megelőzte Perezt, így Ferrarik jól jöttek ki az újraindításból. Hamilton ekkor már a hetedik helyen találta magát, közvetlenül Kevin Magnussen mögött, akit el is kezdett támadni.

A hétszeres világbajnok ugyan megelőzte a Haast, de a Ferrari-motort és a DRS-t kihasználva a dán visszaelőzte Hamiltont. Egy időre csend állt be a pályán, Verstappen szorgosan kergette Leclercet, de amit a pálya második felén hozott a holland, azt az első szektorban rendre elvesztette a Ferrarival szemben.

Sainz már leszakadt Verstappenről, míg Perez szintén lőtávolon kívül esett a spanyolhoz képest. Magnussen és Alonso pedig egy jó csatát vívott Alonsóval, sportszerűségből jelesre vizsgázott a dán. Alonso autója aztán a 36. körben lelassult és kénytelen volt feladni a futamot. A spanyol szólt a rádión a csapatnak, hogy elment a motorerő.

Pár pillanattal később Daniel Ricciardo McLarenje is megállt a bokszbejárat előtt, hasonlóan Alonsóhoz, itt is a hajtás adta meg magát. Valtteri Bottas is kénytelen volt feladni a futamot, a finn ugyan még saját lábán tudott visszamenni a bokszba. Ricciardo megállása miatt azonban érkezett a VSC.

Hamilton hiába volt a hatodik helyen, ugyanis pont az orra előtt zárták be a bokszutcát, a hétszeres világbajnok számára pedig még hátra volt egy kötelező kerékcsere. Az újraindítás után egyből ki is jött a Mercedes pilótája, míg az élen tovább kergette Verstappen Leclercet. Hamilton a kiállás után Magnussen mögé, a tizenkettedik helyre jött vissza.

Verstappen a 42. körben támadásba lendült, de az első kardváltást Leclerc nyerte. Egy körrel később elment Verstappen, de Leclerc a célegyenesben visszatámadott és visszaállt az élre. Mintha ezt láttuk volna már Bahreinben, ugyanaz történt. Verstappen megpróbált túl járni Leclerc eszén, hogy ő használhassa DRS-t egy támadás során, de a monacói volt az okosabb.

Három körrel a vége előtt aztán Leclerc mellett elment DRS-el Verstappen, de Leclerc nem adta fel és elkezdte kergetni a hollandot. Két körrel a vége előtt sárga zászlóztak az első szektorban, ezért Leclerc nem tudta nyitni a hátsó szárnyát, így előnybe került a Red Bull.

A sárga Alex Albon miatt kött, aki összeakadt Stroll Aston Martinjával. A következő körben hét tized hátrányból indította a támadást Leclerc, de nem tudott elég közel maradni és hiába küzdött az utolsó körig, Verstappen megtartotta az előnyét a sárga zászló alatt.

A harmadik helyen Sainz futott be, míg a negyedik Perez lett. Az ötödik helyen Russell ért célba.