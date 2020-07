Verstappen nyerte az FP2-t a Stájer Nagydíjon, Ricciardo nagyot csattant, Vettel csak a 16.

Az első szabadedzés érdekes végeredményt hozott, és a TOP-10-ben nem mindenki használt lágy gumikat. A mezőny második felében pedig csak Leclerc. Rég várhattunk ennyire egy szabadedzést, mint a másodikat, mivel a hétvégi rossz időjárás miatt lehetséges, hogy az FP2 jelenti majd a rajtrácsot.

Ez pedig igen nagy fejtörést adott a csapatoknak, hogy milyen programot teljesítsenek, és mennyire lépjenek oda a technikának, mert ha esetlegesen nem lehet megrendezni az időmérőt, és vasárnap reggel sem, akkor hivatalos az FP2 végeredménye adja a rajtrácsot a vasárnapi, már száraz futamra.

Mindenkinek növelnie kellett a tempót, a szokásosnál jobban is, miközben a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull is kipróbált pár módosítást. Az olaszok főként az új diffúzoron, padlólemezen és első szárnyon dolgozhattak, amik jelenthetnek némi gyorsulást, és plusz sebességet. Szükségük is van rá, mert a középmezőny idén rettentően szoros, addig a Red Bull a Mercedesre próbált kapaszkodni.

Az FP2 5 perc késéssel indult az F3-as kései piros zászlós jelzése miatt, de ez nem sokban befolyásolta az eseményeket. A szabadedzés előtt erősítették meg Norris rajtbüntetését, aki az FP1 ideje alatt előzött a sárga zászlós figyelmeztetés ellenére.

A csapatok hamar akcióba lendültek, és pár perc elteltével már meg is születtek az első mért idők. Ricciardo számára gyorsan véget ért a tréning a Stájer Nagydíjon, ráadásul még bicegett is, ami aggodalomra adott okot a Renault számára. Az autó súlyos károkat szenvedett.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

15 perc sem telt el, amikor elő kellett venni a piros zászlót. Ez volt az a pont, amikor elvesztette az uralmát a Renault felett, amivel nagy sebességgel csapódott neki a gumifalnak. A gép hátulja súlyosabb károkat szenvedett, és lehetséges, hogy a sebességváltó és a motor is. A diffúzor és a padlólemez szintén csere előtt állhat.

Ricciardo saját maga szállt ki az összetört autóból, de bicegett, és ezt követően az orvosi központba vitték az ilyenkor szokásos vizsgálatra. Még nézni is fájdalmas volt, ahogy a tapasztalt pilóta nagy erővel belerohant a falba, amit javítania kellett a szakembereknek, emiatt is állt hosszabb ideig az edzés.

Az időmérős etapok rendkívül érdekesen alakultak, mert Pérez a lágy gumikon egy nagyon erős alapidőt rakott össze, amit sokáig még megközelíteni sem tudtak az ellenfelek, Stroll sem a másik Racing Point volánja mögött.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Eleinte nagyon nagy volt Pérez előnye, ami fokozatosan csökkent. Először Verstappen került közel, akinek azonban elvették az idejét kanyarlevágás miatt, majd jött Bottas és átvette a vezetést, miközben Hamilton láthatóan kissé küszködött a Mercedesszel. 30 perccel a leintés előtt még mindig 0.7 másodperc volt a hátránya.

Pérez hirtelen a harmadik helyen találta magát, mivel Verstappen újra javított, és ezt a körét már nem vették el. Mindössze 0.043 másodperccel került Bottas elé. A mexikói 0.2 másodperccel követte a társait, aki mögött Stroll, Sainz, Hamilton, Albon, Norris, Leclerc és Ocon várta a folytatást.

Gasly éppen hogy csak nem volt ott a TOP-10-be, aki nagyon dühösen reagált a csapatrádión keresztül, miután nem kapott szélárnyékot Kvjattól, noha ő korábban adott neki. Vettel sem lehetett boldog, küszködött az autójával, annak elejével, és csak a 16. időt autózta. Ez pedig kockázatos a hétvégi időjárás miatt.

A mezőnyből egyedül Vettel nem a lágy gumikon mente a legjobb idejét. A közepes gumikon volt kint.

