Verstappen volt a leggyorsabb a második bahreini szabadedzésen, a Ferrari továbbra is magabiztos

Az első szabadedzésen Pierre Gasly volt a leggyorsabb, de a Ferrari közepeseken futott ideje sokkal inkább volt meggyőző. A második gyakorlás immáron villanyfényben zajlott, az első köröket pedig az egész mezőny a közepes keverékeken kezdte, a Ferrari pedig rögvest az élre is állt.

Verstappen is megtalálta a tökéletes beállításokat a közepes gumikon, sikerült is fél másodpercre megközelítenie Leclerc idejét. Az Alpine a délelőtthöz hasonlóan most is gyorsnak tűnt, míg Mick Schumacher nagyon küszködött a delfinezéssel, csúnyán el is fékezte a Haas jobb első gumiját.

Perez viszonylag későn kezdte meg a körözést, Valtteri Bottas idejére pedig mindenki kíváncsi volt, hiszen elég gyorsnak tűnt eddig az Alfa, csupán a megbízhatósággal vannak elég komoly problémáik. Az első edzést ennek köszönhetően ki is kellett hagynia, hiszen gyújtásproblémákkal küszködtek. Most viszont a közepeseken a finn a két Ferrari és Verstappen mögött kezdett.

Még több F1 hír: A Mercedes a padlólemezével kísérletezik a delfinezés megszüntetése érdekében

A lágyakra váltva Alonso volt az első, aki meg tudta verni a Ferrari közepes idejét, de Leclerc a piros oldalfalú gumikon egyből lecsapott és 6 tizedet vert az Alpine idejére. Bottas a lágyakra váltva is bírta a tempót és továbbra is élmezőnybe illő időkkel körözött.

Félórával a vége előtt aztán Verstappen is villant és az élre ugrott. A Red Bull tempója elég meggyőző, a címvédő és a Leclerc nagyon hasonló időket autóztak. A Mercedes ezzel ellentétben nem tudták működésre bírni az autót a lágyakon, Russell ugyan a negyedik helyre jött fel, de Hamilton csak a kilencedik volt, a végére pedig visszaváltottak a közepes gumikra.

A McLarenre ir rájárt a rúd, hiszen Daniel Ricciardo autójának hűtőrendszerében hibát találtak, így az ausztrál pilóta a második szabadedzés véghajrájában már nem is tudott pályára gurulni. Az AlphaTauri pedig egyszerűen nem tudta beállítani az autóját a bahreini pályára egyelőre, a hőmérséklet csökkenése pedig csak tovább rontott a dolgokon.

Az utolsó percekben már nem történt különös változás, így Max Verstappen zárt az élen a két Ferrari előtt. Russell a negyedik lett, Alonso az ötödik, míg az Alfa Romeóval Valtteri Bottas a hatodik. A McLaren csak a tizenegyedik és tizennyolcadik, de a két Aston és a két Williams is a mezőny végén kullogott.

Mégsem altat a Mercedes? Shovlin szerint nem sikerült a fejlesztés