Verstappen nyerte a homokviharban tartott délutáni tesztet

Délutánra megérkezett a „várva várt” homokvihar, ami embertelen körülményeket teremtett a pályán. 10 perc után Esteban Ocon és Nyikita Mazepin merészkedett ki először a pályára, az autóik úgy lökték ki oldalra homokot a pályáról, mint esőben az esőgumik.

Fél óra eltelte után Ocon és Mazepin is visszatért a garázsába, őket Cunoda és Verstappen váltotta. Nem csak a homok akadályozta meg az Aston Martint a körözésben: elektronikai hibát találtak az AMR21-ben.

45 perccel a teszt kezdete után elkezdett valamennyire tisztulni a pálya, köszönhetően annak, hogy Nissany is beszállt a takarításba. 10 perccel később már Lando Norris és Carlos Sainz is kihajtott a pályára, arra nem adott magyarázatot ekkor még a Ferrari, hogy mi okozta a délelőtti leállásukat.

1 óra elteltével Lewis Hamilton is pályára vitte a W12-t, azonban érdekes módon azt kérte a csapattól, hogy készítsék elő a másik pedáljait, mivel nem volt elégedett az autó vezethetőségével.

A pálya állapota az ideális íven elkezdett javulni, Giovinazzi a 4., Norris a 6. helyre ugrott fel, Verstappen pedig hamarosan megfutotta a nap leggyorsabb körét: 8 tizedet adott Ricciardónak, ugyanúgy a kemény gumikon.

Másfél órával a délutáni program kezdete után Lance Stroll is végre pályára hajthatott az Aston Martinnal, nem sokkal később pedig Lewis Hamilton is visszatérhetett. Hamilton hosszú etapját azonban ismét megszakította egy hiba: a Mercedes egyik visszapillantó tükre engedett el.

Lando Norris is megmutatta féltávnál, hogy a Mercedes motoros McLarennel számolni kell: lila első szektorral, és két nagyobb hibával a harmadik szektorban is a második helyre ugrott, ráadásul ugyanúgy a kemény gumikon, mint Verstappen.

Antonio Giovinazzi a közepes gumikon továbbra is erős tempót futott, és felugrott a 3. helyre, míg Lewis Hamilton és a Mercedes tempója is elkezdett javulni, a 9. helyre ért fel az első kemény gumikon futott körével. Esteban Ocon először a közepes, majd a lágy gumikkal futott gyorskört, az utóbbival a második helyre jött fel Verstappen mögé, még mindig 2 tizedre elmaradva a holland idejétől.

Verstappen alig egy órával a teszt pénteki napjának vége előtt felrakta a keményeket és 7 tizedet javítva a saját körén bebiztosította a helyét az élen, miközben nem sokkal mögötte megforgott Carlos Sainz a Ferrarival. Ocon egy újabb szett lágygumival tovább javított, de azzal is majdnem fél másodpercet kapott Verstappentől.

A McLaren erős pénteki tesztnapját bizonyította, hogy Ricciardo délelőtti győzelme után Norris a második lett a tabellán, 215 ezreddel maradt el Verstappentől, ugyanazon a gumikon.

A nap végén többen is felrakták a közepeseket: Lance Stroll a 4., Carlos Sainz az 5. helyre ugrott fel, a Mercedes és Lewis Hamilton azonban továbbra is szenvedett: a kemény gumikon messze a Mercedes mozgott a legrosszabbul, változó alul és túlkormányzottsággal szenvedett a hétszeres világbajnok, és nem lehet azt mondani, hogy nem próbálkozott volna: 3 szett keménnyel is nekiment a gyorskörnek Hamilton, de a nap végén 3 egymást követő körben is hibázott.

1. Verstappen, Red Bull, 1m30.674s

2. Norris, McLaren, 1m30.889s

3. Ocon, Alpine 1m31.146s

4. Stroll, Aston Martin, 1m31.782s

5. Sainz, Ferrari, 1m31.919s

6. Giovinazzi, Alfa Romeo, 1m31.945s

7. Ricciardo, McLaren, 1m32.203s

8. Gasly, AlphaTauri, 1m32.231s

9. Tsunoda, AlphaTauri, 1m32.727s

10. Hamilton, Mercedes, 1m32.912s

11. Leclerc, Ferrari, 1m33.242s

12. Raikkonen, Alfa Romeo, 1m33.320s

13. Vettel, Aston Martin, 1m33.742s

14. Nissany, Williams, 1m34.789s

15. Mazepin, Haas, 1m34.798s

16. Schumacher, Haas, 1m36.127s

17. Bottas, Mercedes, 1m36.850s

Megtett körök:

1. Red Bull 139

2. Alfa Romeo 131

3. Alpine 129

4. Ferrari 116

5. AlphaTauri 111

6. Aston Martin 97

7. McLaren 91

8. Haas 85

9. Williams 83

10. Mercedes 48