Verstappen „nyerte” a 2021-es Belga Nagydíjat Russell és Hamilton előtt!

A dráma már a kivezető körökön elkezdődött, miután Sergio Perez megtörte a Red Bullját, így nem rajtolhatott volna el, azonban a verseny kezdetének folyamatos tolása miatt a Red Bull szerelő ismét csodát tettek, így a Christian Horner szerint 3-4 órás munkát alig 1 óra alatt végezték el, és az FIA is engedélyt volna adott arra, hogy a bokszutca végéről elrajtoljon, de persze ekkor még kérdéses volt, hogy lesz-e verseny.

5 órakor az FIA versenybírói hivatalosan is leállították a verseny időtartamát jelző órát, így elméletben még arra lehetőség lett volna, hogy az este 6 órás határon túl is legyen lehetőség egy maximum 1 órás verseny megtartására, azonban ez is távoli lehetőségnek tűnt a nagy eső miatt.

17.30-kor mondta azt a versenyigazgatóság, hogy 17.45-kor hivatalos tájékoztatást adnak ki az időjárási körülményekről, eközben pedig megkezdték a pálya takarítását is. Az ígért időjárásjelentést először 50-re, majd 55-re és 18.00-ra halasztottak el, de a 18.05-kor bejelentették, hogy 18.17-kor elrajtolhat a verseny.

Ahogyan arra számítani lehetett, a felvezető köröket a biztonsági autó mögött teljesítette a mezőnyt, azonban ahogyan azt Michael Masi kijelentette, attól kezdve, hogy zöldre váltott a bokszutca végén a lámpa, elindultnak tekinti a versenyt, így már az első felvezető kör is versenykörnek számított.

Hamar kiderült azonban, hogy mivel az eső nem állt el teljesen, a látási viszonyok nem javultak sokat, hiába szárította 20 Forma-1-es autó is a pályát. A mezőny viszont megtette azt a két szükséges kört a biztonsági autó mögött, amely ahhoz volt szükséges, hogy félpontokat oszthasson az F1 a pilótáknak.

18.25-kor ismét leintették piros zászlóval a versenyt, azonban még ekkor sem állították le a futamot véglegesen, hiába szálltak ki a pilóták az autóikból.

Miután a versenyt már nem indították újra, a 2021-es Belga Nagydíj lett a Forma-1 történetének legrövidebb versenye a maga 14 kilométeres távjával, megelőzve az 1991-es Ausztrál Nagydíjat, amelyet 16 kör után szakítottak meg.

Max Verstappen tehát 12,5 pontot kapott a győzelméért, George Russell megszerezte karrierjének első dobogós helyezését, és 9 nagyon értékes pontot szerzett a Williamsnek, míg Lewis Hamiltonnak meg kellett elégednie a 3 helyével és a 7,5 pontjával.

A mai nap rengeteg furcsasága közül az egyik, hogy hivatalosan hiába csak két, a biztonsági autó mögött futott körből állt a verseny, a leggyorsabb kört így is jegyezték, azt pedig a „versenyt” a 17. helyen záró Nyikita Mazepin kapta, mivel azonban nem a legjobb 10-ben zárta a futamot, nem kapja érte meg az 1 (0,5?) extra pontot.

A verseny idő előtti leintése azt is jelenti, hogy Nicholas Latifi is a pontszerző, 9. helyen zárt, így a Williams az egyetlen csapat, amely a legutóbbi két F1-es versenyen is mindkét autójával pontot szerzett.