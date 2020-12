„Elég sok benne a hamis dolog” – mondja Verstappen a Drive to Survive-ról

A Forma–1-es pilóták persze jelenleg nagyon is elfoglaltak a sorozatban megrendezett három versenyhétvége miatt, de a futamok között és főleg a téli szünet alatt jóval több idejük van a kikapcsolódásra.

A G-Star Raw új videójában Edwin Evers kérdezgette Max Verstappent különböző dolgokról, a téma most elsősorban a tévézés és a filmezés volt. „Most a Bad Bloodot nézem, nem rossz. Ha elkezdek egyet, akkor pár nap múlva be is fejezem” – mondta a holland.

„Például a Trónok harcát kicsit később kezdtem el, de két hét alatt végig is néztem. Januárban és februárban csak edzel, és amikor hazaérsz, már fáradt vagy, így csak bedőlsz az ágyba és pihensz.”

Manapság pedig egyre több sport témájú dokumentumsorozatot lehet találni, amelyek egy adott sportágat vagy sportcsapatot követnek.

„Láttam a Michael Jordan – Az utolsó bajnokságig (The Last Dance) sorozatot. Az tetszett. Igazából csak nehezen élem bele magam, ha nem vagyok a részese. Persze meg lehet csinálni egy ilyet olyan gyönyörűvé, amennyire csak akarod.”

A holland ezen okból azonban nem valami nagy rajongója a Netflix féle F1-es szériának, a Drive to Survive-nak. „Igen, azt egyáltalán nem szeretem. Elég sok benne a »hamis« dolog” – vélekedik a holland.

„Tudom, hogy milyen beszélgetéseim voltak a mérnökeimmel, és van néhány mondat, amelyeket Ausztráliában vagy Ausztriában mondtam, de egy másik futamnál használták fel őket, hogy izgalmat kreáljanak. Nem hinném, hogy ez lehetséges. Csak a felhajtást keresik.”

