Verstappen jelenleg a Forma-1 egyik legnagyobb húzó alakja. Míg Lewis Hamilton évekig a sportág csúcsát jelentette, addig Verstappen egyre inkább átveszi ezt a szerepet. Charles Leclerc-rel csatázva egyelőre ő a legnagyobb esélyese az idei bajnoki címnek is, mivel a Ferrari szezoneleji nagy menetelése után a saját kezébe vette a dolgok irányítását.

Bár élvezi a sportban töltött időt, azt is tudja, hogy az életben van más is, amit szeretne kipróbálni és megélni. Verstappennek ezért nem áll szándékában, hogy aktív pályafutása után is a Forma-1-ben dolgozzon. „Nem fogtok látni engem újra elemzőként vagy egy csapatnál. Tényleg nem" - tudatta Verstappen. „Nincs meg a motivációm ehhez az egészhez."

A Red Bull versenyzője el tudja képzelni, hogy F1-es pályafutása után továbbra is aktív maradjon a motorsportban, de a holland ezt inkább a háttérben tenné. Ebben édesapját veszi példának, aki raliversenyzőként versenyzik a mai napig.

A Red Bull versenyzője még mindig csak 24 éves és már világbajnoknak mondhatja magát. Hosszú pályafutás állhat még előtte, így a visszavonulásról felesleges is még beszélni. Verstappen korábban elmondta, hogy nem érdeklik annyira a rekordok, de addig versenyezni fog, amíg megvan benne a küzdőszellem és a vágy.