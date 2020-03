Verstappen: Nem volt semmi okom csapatot váltani

Azzal, hogy Verstappen egészen 2023-ig a Red Bull versenyzője lesz, még ha nem is nagyot, de biztosan kockázatot vállal, mert senki nem tudja előre, hogy a 2021-es szabályváltozások után mennyire borul fel az erősorrend.

A holland pilóta bízik a Red Bullban, ebben a tekintetben. „Ha jól érzed magad a csapatnál, miért váltanál?” – nyilatkozta a Motorsport-Total.com-nak. „Mindenki ugyanazt szeretné a csapatban: nyerni. Mindenki motivált, és tényleg hiszek benne, hogy visszatérhetünk a győztesek közé. Nem volt okom csapatot váltani. Nagyon jól érzem magam a csapatnál” – hangsúlyozta Verstappen.

Ugyanakkor Verstappen szerződésébe több kilépési záradék is került, és mint kiderült, az előző kontraktusban is volt ilyen. A Netflix Drive to Survive sorozatának 2. évadában Christian Horner megerősítette, hogy egy záradék szerint, ha 2019-ben a nyári szünetig nem lett volna a top3-ban, akkor szabadon elhagyhatta volna a csapatot.

Helmut Marko korábban az Auto Bild-nek azt mondta, hogy Verstappen új szerződésében van egy kitétel, ami a motorbeszállító Honda versenyképességére vonatkozik. Amikor arról kérdezték a holland pilótát, hogyan ment a tárgyalás a Red Bullal, mosolyogva mondta, hogy „nagyon is jól.”

Horner szintén humorosan reagált erre a kérdésre, és azt mondta Verstappennek, hogy „nyugodtan álmodozzál.” Mindkét fél örül, hogy folytathatják a munkát, és továbbra is Verstappen egyértelműen az első számú pilóta a Red Bullnál.

A 2020-as szezon az utolsó lehetősége a „már” 22 éves Verstappennek, hogy a valaha volt legfiatalabb világbajnok legyen, ha nem sikerül idén, akkor továbbra is Sebastian Vettel fogja tartani a rekordot, aki 23 évesen és 134 naposan lett világbajnok 2010-ben.

A Red Bull nagyon erősnek mutatkozott a barcelonai téli tesztek első felvonásán, de a második héten több technikai hiba is hátráltatta őket, valamint Verstappen is megforgott és a kavicságyban végezte, pont akkor, amikor az Ausztrál Nagydíjra készített csomag került az autóra.

A Mercedes DAS rendszere mellett továbbra is a Red Bull tűnik a leginnovatívabb autónak, amelynek első és hátsó felfüggesztése is egészen különleges konstrukció, legutóbb pedig kiderült, hogy a Honda mérnökei is trükköznek, mégpedig a wastegate kipufogókkal, hogy minimális extra teljesítményt adjon le az erőforrás.

Max Verstappen és Alexander Albon, a Red Bull-Honda két versenyzője lehetőséget kapott arra, hogy meghajtsa a Red Bull és az Aston Martin közös fejlesztését, a Valkyrie-t.