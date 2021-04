„Verstappen nem villogna úgy a Mercedesben, mint a Red Bullban”

Az F1 hivatalos podcastjében, a Beyond The Gridben a korábbi japán F1-es versenyző, Kamui Kobajasi volt a vendég, aki Sergio Perez és Max Verstappen csapaton belüli párharcáról is kifejtette véleményét.

„Erős versenyző, aki egész biztosan jól fog teljesíteni” – mondta Kobajasi Perezről. „A kérdés az lesz, milyen gyorsan tud majd alkalmazkodni az autóhoz, melyek minden csapatnál más jellemzőkkel bírnak: míg valahol az alulkormányzottság dominál, máshol inkább a túlkormányzottságra építenek.

„A Red Bull autóját tökéletesen Maxra szabták. Ha elmenne mondjuk a Mercedeshez, szerintem nem tudna ennyit kihozni az autó képességeihez mérten. A Red Bullnál ugyanis most 110%-ot nyújt.”

„100%-ot minden bizonnyal a Mercedesnél is teljesítene, de 110%-ot? Nem hiszem. A kulcs az, hogy Max tökéletesen illik a Red Bullhoz. Checónak nehéz dolga lesz mellette, de biztos vagyok abban, hogy megállja majd a helyét” – jósolta Kobajasi.

