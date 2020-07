Verstappen nem tudja, hogy mit várhat a Magyar Nagydíjon a Red Bullal

Max Verstappen számára voltak pozitívabb jelenségek is a hétvégén, így a versenyen is, hiába maradt el jelentősen a Mercedestől. Többek között az autó gumikezelése is jobbá vált, ami egy héttel ezelőtt láthatóan nagy problémát okozott.

„Rendben volt. Természetesen, amikor a gumik kopni kezdenek, automatikusan többet küszködsz az egyensúllyal, de ez nem volt drámai, csak az utolsó 10-12 körben kezdtem el szenvedni a gumikkal, de ennyi volt.”

A fő problémát azonban a sebesség hiánya jelentette a Mercedeshez képet, ami nagyon érezhető volt, különösen Verstappen számára a volán mögött, hiába tett meg mindent. A probléma adott, és ezt meg kell oldaniuk.

„Túlságosan lassúak voltunk, így bármi is csináltunk volna a kiállásoknál, nem hiszem, hogy változott volna a végeredmény, ha korán hajtunk be, ha későn tesszük ezt meg. Eleinte azt hittem, hogy ezt egy kicsit korán tesszük meg, és természetesen tudtam, hogy a vége felé elfogyhatnak a gumik, de ennyi. A rádióban egyszer mondtam, hogy nem számít, csak csináljuk.”

A következő hétvégén sem maradunk futam nélkül a Forma-1-ben, ami a Magyar Nagydíjat fogja jelenteni. Ez pedig egy olyan pálya, ami feküdhet a Red Bullnak a sok kanyar és a forróság miatt. Igaz, semmire sincs garancia.

„Ebben a pillanatban, nem tudjuk, hogy mi lesz, őszintén mondom. Tényleg nem tudom. Ez egy egyszerű válasz, nem tudom. Remélem, hogy kicsivel jobb lesz.” - tette hozzá Verstappen, aki valószínűleg sokkal közelebb várta magukat az első két versenyen.

