Verstappen nem szívbajos: „Versenyezzünk a Nordschleifén!”

Az egyik ilyen pilóta pedig Max Verstappen. A Red Bull Racing pilótájának bőven volt ideje ilyesmikről spekulálni, hiszen az egész pénteki program elmaradt. A Sky Sports kérdezte meg tőle, hogy szeretne-e vezetni a régi aszfaltcsíkon az F1-es autójával.

„Mennünk kellene rajta” – vágta rá Verstappen. A kérdező másfajta reakcióra számíthatott, mert rögtön visszakérdezett, hogy nem lenne-e az túlságosan is veszélyes. A holland tehetség szerint azonban máshol is vannak veszélyek.

„Miért is ne? Gyerünk! Monaco nem veszélyes? Ott is 300 km/h felett megyünk.” Hiába Verstappen lelkesedése, a „zöld pokol” nem véletlenül kapta ezt a becenevet, és nem véletlenül nem rendeznek már rajta 1976 óta F1-es versenyt.

A pálya igen keskeny, az aszfaltja nagyon egyenetlen, bukóterek szinte sehol sincsenek, csak a szalagkorlát fogná meg az esetlegesen kicsúszó autókat. Az igaz, hogy sokan Monacót is alkalmatlannak tartják a versenyzésre, de bizonyos szempontból a Nordschleife még inkább az.

A mai autók tempója mellett egyetlen kis hiba is súlyos, netán végzetes következményeket vonna maga után, a sorozat pedig nem kockáztathat ilyeneket. Hiába elképesztően biztonságosak a mai autók, a régi pályát egyszerűen nem erre tervezték.

A terv egyébként nem újdonság, korábban már Hermann Tilke és Norbert Haug is szerette volna megvalósítani. Ehhez azonban jelentős változtatásokat kellene elvégezni a pályán és az autókon is, az pedig már nem lenne az igazi Nordschleife, hiszen az úgy jó, ahogy most van.

