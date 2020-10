Verstappen: „Nem szabad Mick Schumachert az apjához, Michaelhez hasonlítani”

Max Verstappen továbbra is a mezőny egyik legnagyobb reménysége, a tehetsége vitathatatlan, ehhez azonban nem mindig tud felérni az alá rakott technika. A Red Bull célja már a kezdetektől az volt, hogy világbajnokot csináljanak belőle, ez azonban eddig nem jött össze.

A mezőny ezen a hétvégén a Nürburgringen versenyez, így az első kérdés is erre vonatkozóan érkezett, és azt firtatta, hogy mennyire várja már a holland, hogy ismét a legendás helyszínen versenyezzen a Forma–1 mezőnye.

„Én nagyon örülök, hogy az F1 visszatér a Nürburgringre. Ez egy nagyon szép pálya. Az első szektor nagyon technikás és sokat követel. A gyors kanyarokat is érdekesnek találom. Az itteni időjárás néha gondokat okozhat, de ez már csak ilyen errefelé” – kezdte Verstappen.

„Már leírtad a világbajnoki címet ebben az évben. Mi nem sikerült megfelelően?”

A hibák hátravetettek minket. Nem igazán volt optimális. Egyébként meg nem voltunk elég gyorsak a Mercedeshez képest. Próbáljuk csökkenteni a különbséget, de nem könnyű, mert nem tudunk olyan sokat változtatni az autónkon. Még a jövő év sem néz ki túl jól, sajnos viszont ez van.”

„2021-ben sem látsz esélyt a világbajnoki győzelemre a Mercedes fölénye miatt. Hogyan motiválod saját magad?”

„Természetesen minden hétvégéből a legtöbbet akarom kihozni. Lehetek harmadik a Mercedesek mögött. Ez egészen jó egyébként. Amikor egy csapat ennyire domináns, akkor semmit sem tudsz tenni. Ettől függetlenül próbálom idegesíteni a Mercedest egy kicsikét a jó teljesítményemmel.”

„Van már kívánságod arra nézve, hogy ki legyen a jövő évi csapattársad?”

„Ez nem az én döntésem. Elég jól tudok Alex Albonnal együtt dolgozni. Igazából a csapatnak kell látnia, hogy ki lenne a legjobb versenyző mellettem. Bőven benne van a pakliban, hogy Alex lesz jövőre is a csapattársam.”

„Milyen hatása van a motorbeszállítótok, vagyis a Honda döntésének, miszerint kivonul a Forma–1-ből 2021 végén?”

„Ez a döntés csak egy hete történt meg. Most először is azt kell látnunk, hogy miként dolgozhatunk tovább a Red Bullnál mindezek után. A fő dolog most az, hogy eldöntsük, hogy ki kerül majd a Honda helyére. Jelenleg még nem tudok erre választ adni.”

„A Honda előre akarja hozni az új motorjukat 2022-ről 2021-re. Ez mekkora előny lenne a Red Bull számára?”

Persze még mindig lassabbak vagyunk, mint a Mercedes az egyenesekben. Ez egyértelmű hátrányt jelent számunkra. Emiatt lenne természetesen jó, ha a Honda megcsinálná ezt. Az talán növelné a jövő évi esélyeinket.”

„A red bullos szerződésed 2023-ig szól. Ki fogod tölteni a végéig?”

„Ezért írtuk alá a szerződést. Jó érzéseim vannak a csapattal kapcsolatban. Egyébként meg nem szoktam a szerződésemről beszélni. Nem számít, hogy a Red Bullról vagy valami másról van szó. A Red Bull és én is nyerni akarunk. Együtt akarjuk elérni ezt a célt. Ezért hiszem azt, hogy ki fogom tölteni a 2023-ig szóló megállapodásom.”

„El tudnád képzelni, hogy a Mercedeshez mész valamikor?”

„Erre nem igazán gondolok. Most teljes mértékben erre a szezonra és a további évekre fókuszálok a Red Bull-lal. Utána majd meglátjuk” – hangzott a diplomatikus válasz Verstappentől.

„Ezen a hétvégén Mick Schumacher először fog az F1-ben szerepelni. Ő lesz majd az új sztár?”

„Ezt nehéz megmondani, de Mick Schumacher eddig jól ment az F2-ben. Ha a Forma–1-re vált, akkor minden elölről kezdődik. Az F1 egy másik kávéház. Micknek viszont megvan a tehetsége – az édesapjától örökölhette, azt hiszem (nevet…). Persze a Ferrari is szorosan figyeli őt, aztán majd látjuk, hogy mi történik a következő években.”

Azóta persze tudjuk, hogy a várva várt debütálás nem történt meg, és lehet, hogy az év végi Abu Dhabi Nagydíjig nem is láthatjuk majd a Ferrari juniorjait F1-es gépekben.

„Mi különbözteti meg Mick Schumachert Michael Schumachertől?”

„Mindig nehéz egy versenyzőt Michaelhez hasonlítani. Ő olyan sokat nyert. Ezért gondolom azt, hogy nem feltétlenül lehet Micket az apjához hasonlítani. Természetesen az ő fia, de ő Mick Schumacher is. Kell, hogy legyen saját karaktere, és ez meg is van nála. Ahogy már mondtam viszont, megvan a tehetsége, és az előzési manőverei már egészen jók.”

„A te édesapád, Jos Vertappen is sikeres Forma–1-es versenyző volt. Hány százalék van belőle benned?”

„Sokat tanultam tőle, de én független pilóta vagyok. Ezt nehéz kifejezni százalékokban. Természetesen sokat segített nekem és már a kezdetektől támogatott. Amikor kicsi voltam, ő dolgozott a motorjaimon, ő volt a szerelőm és együtt mentünk Olaszországba. Ha meg kéne köszönnöm neki, akkor mindenért hálás vagyok.”

„Te vagy az egyik leggyorsabb versenyző az F1-es mezőnyben. Az édesanyád szokott aggódni érted?”

„Nem, de ettől még minden versenynél ideges. Ez azonban normális, és ez a helyzet minden anyukával, akinek versenyző a fia. Egyszer azt mondta nekem, hogy mindig a rajtoknál a legizgatottabb. Utána viszont megint minden rendben van.”

„A Forma–1 mellett focirajongó is vagy…”

„Igen, ez igaz. Az FC Barcelonáért szorítok, és a PSV Eindhovent is szeretem, ahová pont most írt alá Mario Götze. Ez nem rossz. Szerintem Götze sokkal jobbá teheti a csapatot. Megvan hozzá a képessége. Ezért örülök, hogy az Eindhovent választotta.”

„Találkoztál már vele?”

„Ez nehéz lenne a vírus miatt, de általában minden szezonban megnézek egy meccset a stadionban. Idén nem valószínű, de jövőre már lehet.”

„Végezetül pedig. Kezet a szívre. Mikor fogunk téged világbajnokként látni?”

„Remélem, hogy minél hamarabb. A Mercedes miatt azonban nagyon nehéz lesz ebben az évben és a következőben is. A Red Bull-lal mindent megpróbálunk, és a célom az, hogy a következő esztendőkben behúzzam a világbajnoki címet” – zárta az interjút Max Verstappen.

