Verstappen: „Nem minden a Forma-1”

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas és Max Verstappen, a Stájer Nagydíj három dobogósa elmondta erről a véleményét, akik igencsak érintettek a tervekben, hiszen a Forma-1 versenyzői. A nagy szünet véget ért, és könnyen lehet, hogy decemberig szinte nem lesz megállás.

„Versenyzőként úgy érzem, hogy folytathatjuk ezt, és sok ilyen eseményt rendezhetünk meg ezekkel a három napos különbségekkel. Szerintem ez rendben van, de ez nemcsak rólam szól, hanem egy olyan embercsoportról is, akik folyamatosan úton vannak és még hosszabb ideig távol lesznek a családjuktól.” - mondta Hamilton.

„Ez egy olyan kihívást jelentő időszak, amin belül egy buborékon belül kell maradnunk, és nem láthatjuk a többieket. Azt hiszem, ez igazán a családtagjaink számára nehéz. Tudom, hogy imádják a versenyzést, de ott vannak a családok, akik látni szeretnék egymást, szóval remélem, hogy a dolgok kicsit javulni fognak, de azt hiszem, sikerülni fog. Nem hiszem, hogy jelenleg lenne olyan, amit nem teszünk meg vagy nem érhetnénk el, ha összefogunk.”

A Mercedes finn versenyzője is hasonló véleményen van, aki a Magyar Nagydíj előtt vezette a bajnokságot. „Igazán hasonlóan érzek, mint Lewis, és versenyzőként elkötelezettek vagyunk a sport mellett, mint minden más csapattag. Csak szeretjük a versenyzést, így a versenyző szempontjából nehéz határon tartani ezt.”

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 celebrates on the podium with the trophy with Race winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 anDrivers Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotó készítője: FIA Pool