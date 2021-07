Verstappen: „Nem lehet gumit égetni? Akkor legközelebb körzőzöm!” (videó)

Michael Masi versenyigazgató tetszését nem igazán nyerte el múlt vasárnap, hogy a holland jelentősen lelassított a célegyenesben, majd pedig ünneplés gyanánt kisebb gumiégetésbe kezdett. Ugyan egyáltalán nem volt veszélyes a mutatvány, Masi kifejtette, hogy „a jövőben ezt nem fogja tolerálni”.

Verstappen értette a figyelmeztetést, de elmondta, hogy minden lehetséges óvintézkedést megtett, mielőtt ilyen ünneplésre szánta volna el magát. „Legközelebb akkor körzőzöm egyet!” – viccelte el a bajnokság mostani éllovasa.

„Természetesen megértem a biztonsági szempontokat. Viszont belenéztem a tükörbe, teljesen jobbra húzódtam és nem nyomtam neki nagyon. Mindenki más a bal oldalon volt, szóval kipörgettem kicsit a kerekeket.”

„Ha nem szabad ezt csinálni, akkor legközelebb nem fogom. Akkor azt gondoltam, hogy ez jó móka és biztonságos. Persze azt is megértem, ha nem akarják újra ezt látni, ez pedig a részemről rendben van” – mondta a holland.

Véletlenül egyébként Verstappen mögött pont az a Nicholas Latifi jött be a célba, aki korábban már egy elég komoly balesetnek volt a része hasonló okokból még 2015-ben a Formula Renault 3.5-ös szériában, éppen a Red Bull Ringen.

„Láttam, ahogyan Max belülre húzódik, hogy ünnepeljen a csapatával, én pedig igyekeztem minél inkább a bal oldalon maradni. Most persze nem voltak mögötte versenyző autók, mint a 2015-ös esetemnél.”

„Akkor én egy másik versenyzővel vívtam szoros csatát, és rá figyeltem, ezért nem láttam, hogy előttem valaki lelassul a rajtrácson. Ez tehát elég rosszul is végződhet, ahogyan azt 2015-ben is láthattuk. Ez veszélyes is tud lenni, ezért talán az a legjobb, ha senki sem lassít le ennyire” – vélekedett Latifi, aki anno egyébként Roberto Merhi autóját lovagolta meg.

Íme a videó az említett balesetről. Olyan 1 perc 15 másodpercre érdemes tekerni.

