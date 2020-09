Verstappen: Nem is olyan rossz a 2019-es Red Bull…

Max Verstappen nem a hétvége győztesei közé tartozik: a holland versenyző az ötödik rajtpozícióból kezdhette meg az Olasz Nagydíjat, viszont végül pontot sem szerzett – motorhiba miatt fel kellett adnia a versenyt.

A futamot követően a 22 éves pilóta a holland Ziggo Sportnak mesélt a vasárnapi történésekről:

„Ez egyszerűen nevetséges volt. A rajtom is egyszerűen sz*r volt, rögtön kipörögtek a kerekeim. Aztán el kellett emelnem a gázról a lábam, mert a mezőny közepében voltam. Láttam, hogy jönnek a többiek, ezért inkább fékeztem, ahelyett, hogy három autó is megsérült volna.”

„Ezután én is ott voltam a DRS-vonatban, itt pedig nem tudtam előrébb jönni. Tehát nem igazán tudtam mit tenni a versenyen.”

„Már az újraindítástól kezdve problémáim voltak a motorral, ezért is estem ki. Még nem tudom pontosan, mi a gond, csak annyit, hogy a motorral volt a baj. Jövő héten jön Mugello, ami már természetesen egy teljesen más pálya.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, at the start

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images