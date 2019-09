Verstappen nem haragszik Kimire, de neki csak a győzelem számít

Max Verstappen nem volt túl szerencsés az idei Belga Nagydíjon és Kimi Raikkonennel közösen kvázi lemásolták a 2016-os spái jelenetüket, amikor szintén összeütköztek egymással. A holland gyakorlatilag azonnal kiesett, míg a finn ugyan be tudta fejezni a futamot, a súlyosan sérült autója miatt esélye sem volt a jó eredményre.

Räikkönen a csapatrádión keresztül igen „szépen” kiosztotta Verstappent, aki azonban nem igazán foglalkozik ezzel, mivel tudja, hogy a pilóták a verseny hevében miket tudnak mondani. Ettől független sajnálja, hogy ilyen rosszul alakult a futama, mert akár a dobogóért is harcban lehetett volna.

„Valószínűleg ugyanilyen lennék én is, ha a másik helyzetében vagyok. Nem látta, hogy ott vagyok. Nem volt arról szó, hogy ki akartam őt fékezni, vagy hasonló. Követni akartam a következő kanyarig, hogy onnan előzzem meg. Láttam, hogy nem lát engem, így megpróbáltam bemenni a belső oldalra, hogy olyan közel lehessek a falhoz, ahogy az csak lehetséges. Ő pedig csak az ideális íven érkezett, ahol már nem látott senkit. Ez végül ütközéssel járt.”

„Sajnos ezt követően a lengőkar megsérült, így lassan vezettem, hogy megpróbáljam visszahozni az autót a bokszba. Felmentem az Eau Rougra, amikor az elem eltört. A kormányom elkezdett mozogni és úgy tűnt, hogy belehajtok Kimibe, de nem így lett. Kormányoztam és nem történt semmi. Az egyik kerék erre állt, a másik pedig ellenkező irányban. Nem tudom, hogy milyen sebességgel mehettem, körülbelül 200 km/óráról volt szó. Ráléptem a fékre, de az autó csak egyenesen ment.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on as marshals remove his car from the circuit

Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images