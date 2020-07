Verstappen nem esik pánikba, csak magára és a Red Bullra koncentrál

Nem sikerült túl jól a Red Bull-Honda időmérője, független attól, hogy Max Verstappen harmadik lett. Túl nagy volt a differencia a Mercedeshez képest, noha eleinte azt várták, hogy a „bikák” végeznek az első sorban. Ettől most messze voltak, több mint 0.5 másodpercre.

„Nem voltam teljesen elégedett az egyensúllyal, mivel az néhány kanyarban jó volt, míg más kanyarokban nem. Ezek után pedig kicsivel nagyobbá válhat a különbség, de még mindig azt gondolom, hogy ez a 0.5 másodperces különbség elég nagy.”

„Mindez mit is jelent? Annyit, hogy tudod, keményebben kell dolgoznunk, és meg kell próbálnunk lezárnunk ezt a rést. Természetesen ez nem az, amit akarunk, de egyébként nem is voltam nagyon elégedett az egyensúllyal.”

„Amint ezt képesek leszünk kicsit rendezni, talán már közelebb is leszünk. Nem mondom, hogy legyőztük volna őket, de majd meglátjuk. Úgy értem, hogy ez most egy 8 versenyből álló kör, és egyébként is, van még egy hétvége itt.”

„Szóval igyekszünk mindent megtenni, amit csak lehet, sokat tanulni a hétvégén, és remélhetőleg jobban tudjuk mindezt csinálni a következő héten. Nincs szó drámáról. Talán Hollandiában igen, de nem érdekel. Csak magam és a csapatra összpontosítok.”

„Érdekes lesz a holnap. Kissé melegebb lesz az idő, szóval remélem, hogy ez a kezünkre fog játszani. Nyilvánvaló, hogy ma a Mercedes más szinten volt, ami sajnálatos, de nézzük meg, hogy mit tudunk tenni.”

„Tavaly az időmérőnk nem volt egyszerű, szóval azt várom, hogy kicsivel jobbak leszünk a versenyen. Én vagyok az egyetlen, aki a közepes gumikon rajtol a TOP-10-ben, szóval nagyon várom. Nincs veszítenivalónk, emiatt megpróbálom minél nehezebbé tenni a dolgukat.”

Verstappen és Albon két különböző első szárnnyal ment. A csapat egyelőre nem tudja, hogy a két elem közül melyik a jobb, vagy azok milyen előnyt és hátrányt jelentenek. „Nos, csak egy elérhető volt, amit én kaptam. Mindig igyekszünk megérteni a különbségeket, ami mögött különböző filozófiák vannak.”

„Nemigazán tudom megmondani, hogy mekkora a különbség, mert tényleg nem tudom. Tanulunk róla, és jobban megértjük a különböző dolgokat.”

