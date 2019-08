Verstappen nem érzi, hogy harcban lenne a bajnoki címért

Egyelőre lenyűgöző az, amit Max Verstappen csinál az idei szezonban. A tavalyi Monacói Nagydíj óta kimagasló teljesítményt nyújt, és alig vét pár kisebb hibát, miközben a lehetőségei legnagyobb részét kegyetlenül használja ki. Emiatt is lehet már hosszú hetek óta a két Ferrari előtt a bajnokságban, ami több mint beszédes.

Verstappen idei legrosszabb eredménye két 5. hely – Kanadából és Angliából. Silverstone-ban például csak Sebastian Vettel hibájának volt betudható az, hogy nem állhatott dobogóra, de ezt a Német Nagydíjon újra megtette, ahol ráadásul nyert is, akárcsak a Red Bull Ringen. A Mercedesen kívül továbbra is csak Verstappen és a Red Bull-Honda az, mely le tudta győzni a címvédőt.

Lewis Hamilton vasárnap csak 2 pontot gyűjtött, amihez az Alfa Romeo büntetése is kellett, bár a svájci alakulat fellebbezett a döntés ellen, de ettől független nincs miért aggódnia a britnek, mivel Valtteri Bottas a hibája miatt nullázott, és Verstappen még mindig messze van tőle. A finn azonban lassan kezdhet aggódni, ha így folytatja tovább, és a Magyar Nagydíjon a Red Bullnak újra nagyon jó esélyei lehetnek. Jelenleg kevesebb, mint egy győzelem a különbség Bottas és Verstappen között, míg Hamilton már 63 egységre van a hollandtól.

„A Mercedes még mindig mérföldekkel van előttünk a bajnokságban. Ez több mint két győzelmet jelent a pontokat tekintve, és szerintem még mindig ők a domináns csapat. Jó munkát végeztünk, de továbbra is nagyon keményen kell dolgoznunk azon, hogy megszüntessük ezt a különbséget, és minden egyes versenyhétvégén valóban a győzelemért harcoljunk, szóval még sok a munka előttünk.” - mondta Verstappen.

Ezzel szemben Pierre Gasly csak a 6. helyen áll 55 ponttal, ami azt jelenti, hogy Carlos Sainz hamarosan akár meg is előzheti a franciát, mely igen kellemetlen lenne számára, hiszen a Red Bull még mindig sokkal jobb autó a McLarennél. A spanyol versenyző 48 ponttal áll a 7. helyen, és legutóbb 5. lett. Valójában már Hockenheimben Gasly elé kerülhetett volna, ha kicsivel több szerencséje van.

Verstappen versenye is necces volt a német futamon a körülmények miatt, és volt egy megforgása is a futam közepén: „Nagyon koncentráltnak kellett maradnunk. Nem követhettünk el sok hibát. Most a verseny után már azt mondhatom, hogy a 360 fokos forgást a közönségnek mutattam be, de abban az időben kissé nehéz volt a közepesen gumikon odakint. Nagyon alacsony volt a tapadás. Szerintem köztem és a csapat közötti információ döntő fontossággal bírt, és a megfelelő döntéseket hoztuk meg a kiállásoknál, ami hozzájárult a győzelmünkhöz.”

