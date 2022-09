Verstappen nem érzi a hazai verseny nyomását, hiszen Magyarországon is „elszúrta” a Ferrari

Max Verstappen Belgiumban aratott fölényes győzelme után nagyok az elvárások a Holland Nagydíjjal kapcsolatban. A hazai közönség előtt Verstappenre mindig nagy nyomás nehezedik. A 2022-es forduló során a szurkolók támogatása még nagyobb lesz, és Verstappen reméli, hogy ezt ki tudja használni.

Verstappen számára 2022-ben mégis kisebb a nyomás, mint a tavalyi évben. „'Nagyszerű volt ez a győzelem, és ez némileg leveszi a nyomást is arról, hogy meg kell nyernünk a hazai futamot. Szóval most ez megtörtént. Az emberek persze többet várnak tőlem, de nem tudok többet tenni, mint általában" - mondta Verstappen a De Telegraafnak.

Verstappen érti, hogy a szurkolók vágya még mindig megvan, különösen most, hogy 2022-ben ilyen domináns autója van, és már kilenc győzelemmel áll a neve mellett. Zandvoort egy teljesen más pálya, mint Spa-Francorchamps, de Verstappen nem gondolja, hogy csapata most hirtelen esélytelenné válna.

„A Ferrari itt erősebb lesz, mint a múlt héten, másrészt viszont a nyári szünet előtti magyarországi futamon elég jól mentünk'' - mondta Verstappen. A holland azonban azt is elismeri, hogy az akkori győzelmet is a Ferrarinak köszönhette. „Persze akkor is elszúrták a stratégiát.”

Ha Verstappen győz Hollandiában, akkor ismét egy egyedülálló trófea lesz a kezében. A legújabb trófeát Pablo Lücker tervezte a Heineken megbízásából, és a trófeát szerda délután mutatták be egy sajtóeseményen Zandvoortban.

