Verstappen nem érti, minek örül a Mercedes – az ő padlólemezük a leghajlékonyabb

Annak érdekében, hogy megszabaduljanak a komoly delfinezéstől és pattogástól, az FIA a Francia Nagydíjtól kezdve több új intézkedést is be kíván vezetni a jelenlegi autóknál. Amellett, hogy lesz egy aerodinamikai oszcillációs mérték, melyet a csapatok nem léphetnek át a pattogással, a szövetség a flexibilis padlólemezekre is lecsap.

Egyes pletykák szerint ugyanis vannak olyan csapatok, melyek valahogy meg tudják kerülni a maximálisan megengedett két milliméteres limitet a padlólemez és a kopólemez hajlékonysága terén.

Ez az extra mozgás természetesen teljesítményelőnnyel jár, mivel így az autók közelebb kerülhetnek a földhöz, ráadásul anélkül, hogy túlságosan is lekoptatnák a lemezt, vagy beindítanának egy komolyabb pattogási folyamatot.

Amikor részletek kerültek elő a technikai tanácsadói testület legutóbbi ülésén arról, hogy egyes gárdák miben mesterkedhettek, több csapat is meglepődött. A Mercedest vezető Toto Wolff például így fogalmazott: „Senki sem tudta ezt, amíg az FIA elő nem állt vele a legutóbbi ülésen, és ez mindenkit meglepett.”

„Hogy mi van a szabályokban, és mi a szabályok szándéka, az elég egyértelmű. Nehéz érvelni amellett, hogy miért hajlik többet, mint amennyit a szabályok megengednek. Szóval ez egy kisebb meglepetés volt, sőt, inkább sokkolónak találom.”

A Mercedes vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin eközben kifejtette, hogy szerinte a hajlékony padlólemezek elleni intézkedések segíthetnek kiegyenlíteni az erőviszonyokat azzal, hogy másoknak változtatniuk kell majd az autójukon.

„Amikor ez a felszínre került, rájöttünk, hogy vannak lehetőségek, melyeket talán nem használtunk ki. Szóval ez minket nem fog befolyásolni, de könnyen lehet, hogy a versenytársakat igen, és akkor egy kicsivel közelebb kerülhetünk hozzájuk.”

Hiába azonban a csillagosok látszólagos öröme, Verstappen megkérdőjelezi őket. Ennek oka pedig az, hogy szerinte eddig a Mercedesnél lehetett látni a leghajlékonyabb padlólemezt. „Én azt nem értem, hogy panaszkodnak a hajlékony padlólemezek miatt, miközben az övéké hajlik a leginkább.”

A legtöbb pletyka azonban a Red Bull és a Ferrari megoldásai körül kering, de mindkét istálló ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy nem kell majd változtatniuk semmin, hogy megfeleljenek az előírásoknak.

