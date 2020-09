Verstappen nem érti, Hamiltonnak miért fordulna meg a fejében otthagyni a Mercedest

A korábbi Forma-1-es csapatfőnök, Eddie Jordan a héten arról beszélt, hogy Lewis Hamiltonnak faképnél kellene hagyni az őt új szerződéssel kínáló Mercedest és ehelyett a Red Bullnál szemtől szembe kellene megküzdenie Max Verstappennel.

Jordan ötlete azonban nem váltott ki túl nagy lelkesedést Verstappenből, akit Szocsiban szembesített ezzel a Motorsport.com. Riporterünk kérdésére, hogy mit szól a dologhoz, ennyit válaszolt: „Az egyetlen dolog, ami érdekel, az az, hogy világbajnok legyek.”

Amikor kicsit noszogattuk, hogy mit gondol Hamilton szemszögéből erről, már bővebben fogalmazott: „Miért tenne ilyet? Ő is világbajnok akar lenni és én is. Ehhez a megfelelő csapatban kell lennie, és most ott van. Meglátjuk mi lesz.”

Míg Hamilton a hétvégén a rekordbeállítást jelentő 91. futamgyőzelméért hajt, Verstappen, annak tekintetében, hogy Monzában és Mugellóban is kiesett műszaki hiba miatt, talán már annak is örülne, ha meglátná a kockás zászlót.

A Red Bull beszállítója, a Honda szerint több, motorelektronika és szoftver közötti tényező volt az, ami a Toszkán Nagydíjon a futam végét jelentette neki, de Szocsiba érkezve jelezték, hogy tettek ellenlépéseket ezek kiküszöbölésére.

„Már az motivál, hogy újra rajthoz állhatok, ami történt, azzal annyi dolgunk van, hogy megértsük. Jelenleg kilencből három versenyen nem értünk célba, ez pedig nem túl rózsás. Ezen próbálunk dolgozni és biztosítani, hogy több ilyen ne forduljon elő.”

Mikor megkérdezték, hogy a csapat végül megértette-e a problémák jellegét, Verstappen elmondta: „Igen, vagy legalábbis nagyon sokat magyaráztak róla nekem, szóval remélhetőleg nem lesz több ilyen. Találgathatunk erről. Most annak van itt az ideje, hogy a pályán mutassuk meg, amit tudunk.”

Szocsi hosszú egyenesei nem kedveznek a Red Bull erősségei közé, ezért Verstappen nehéz hétvégére számít: „Versenyképesség szempontjából ez sosem volt egy nagyszerű helyszín számunkra, szóval nem várok csodákat.”

„Van egy csomó hosszú egyenes és sok derékszögű, nagyon rövid kanyar, ezekben nem lehet sokat tenni. Azok, akik mögöttünk vannak, jóval közelebb lesznek, mint Mugellóban voltak. A hétvége folyamán meglátjuk, pontosan mennyire, a célunk egyelőre az, hogy a dobogón legyünk.”

