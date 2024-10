Verstappen nem érti a Red Bullt ért kritikákat: „Az emberek bizarr dolgokkal állnak elő”

A bikások legutóbb a Spanyol Nagydíjon ünnepelhettek a dobogó tetején, azóta viszont már rengeteg idő telt el, és sokáig úgy tűnt, nem is nagyon tudnak kikecmeregni a gödörből, amelybe állítólag a rossz fejlesztési irány miatt estek bele.

A Red Bull formahanyatlása körül is sok elmélet született a hónapok folyamán, és az egyik legérdekesebb talán az volt, amikor az FIA szigorított a szabályain az aszimmetrikus fékezésre vonatkozóan. Valójában viszont az történt, hogy bezártak egy 2026-os kiskaput, az új szövegezést pedig az idei szabálykönyvbe is beleírták, nehogy esetleg valaki hasonlóval próbálkozzon a folytatásban.

Az FIA emellett azt is megerősítette, hogy a módosítást nem azért eszközölték, mert az egyik csapat olyan rendszert használna, amelyet az új szövegezés már nem tesz lehetővé, de a pletykák ettől függetlenül sem csitultak az RB20-as visszaesésének lehetséges okairól.

Az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjúban most Verstappen is reflektált a témára és a kritikákra, melyeket a csapata kapott. „Az emberek mindig előállnak különféle dolgokkal. Nagyon bizarrnak találom ezt, de nincs mit tenni. Ez is része a játéknak, én azonban általában csak elengedem ezt.”

„Már tíz éve vagyok az F1-ben, szóval nem pazarolok időt ezekre a történetekre. Amúgy sem olvasok szinte semmit az F1-gyel kapcsolatban. Persze néha látok valamit vagy valaki szól nekem, hogy »láttad, ez meg az a személy mit mondott«? Én viszont mindig úgy vagyok vele, hogy az emberek azt gondolnak, amit akarnak, én nem fogom erre pazarolni az energiám. Szóval nem is érdekel igazán, mit mondanak mások.”

A Red Bullt emellett a formahanyatlása és a pályán kívül ügyei miatt is sokat támadták idén. Különösen a McLaren és Zak Brown részéről érkeztek hangzatos megjegyzések. „Azoknak, akik mindenfélét mondanak, inkább a saját csapatukra kéne koncentrálniuk. Ezt nem kifejezetten Zak Brown ellen mondom; ez mindenkire vonatkozik. Az emberek figyeljenek magukra. Én is ugyanezt teszem.”

A Red Bull és a McLaren párharca a versenypályán is egyre csak fokozódott az elmúlt hétvégék során. A wokingiak a konstruktőrök között már meg is előzték a bikásokat, miközben egyéniben Verstappen előnye még mindig 52 pont Lando Norrisszal szemben. A páros Ausztriában ütközött is egymással, de a címvédő nem gondolja, hogy a dolgok annyira feszülté válnak majd, mint a végletekig kiélezett 2021-es idényben.

„Most még mindig négy csapat küzd az élen, miközben akkor folyamatosan ugyanaz a két ember volt elöl. 2021 persze az első világbajnoki évem volt, szóval az már önmagában nagyon más. Most már kicsit nyugodtabb vagyok ilyen téren. Természetesen nyerni akarok, és mindent meg fogok tenni azért, hogy megőrizzem az előnyöm. Az érzés viszont egészen más 2021-hez képest” – zárta gondolatát Verstappen.

A Red Bull eközben arról beszélt, mire számíthatunk a jövő évi autójuktól, az RB21-től.