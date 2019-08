Verstappen nem beszél arról, hogy jobb lenne, mint Hamilton

Idén eddig csak két olyan alkalom volt, amikor nem a Mercedes nyert az F1-es szezonban, és mindét alkalommal Max Verstappen nyert a Red Bullal, aki ezzel közelebb került a Mercedesekhez, mivel Valtteri Bottas nullázott, míg Lewis Hamilton az Alfa Romeók büntetésével is csak 2 egységet szerzett, de lehet, azt is elveszik tőle, mivel a svájciak fellebbeztek.

A mezőny most a Magyar Nagydíjon vendégeskedik, ahol a Red Bull nagyon erős lehet, de Verstappen nem bízza el magát, és szerinte a Mercedes még mindig rendkívül gyors, és vissza akarnak vágni a Németországban történtekért.

„Nem hiszem, hogy favoritok lennénk a hétvégén, de mindig arra törekszel, hogy jó munkát végezzél. Az egész szezont tekintve a Mercedes volt a domináns, és azt hiszem, most nagyon erősen próbálnak majd visszavágni az elmúlt hétvége miatt, és mindent meg fognak tenni, hogy sikerrel járjanak. Tudjuk, hogy ez egy igazán jó autó van a kezükben itt, de meg kell próbálnunk legyőzni őket és remélhetőleg elég közel leszünk hozzájuk.”

„Magabiztosan tekintek előre, de ahhoz, hogy ez így legyen, nincs szükségem győzelmekre, mert anélkül is az vagyok. Mindig is magabiztos voltam... Jelenleg azt gondolom, hogy még mindig van egy kis lemaradásunk, de ha ott a lehetőség, akkor általában azt ki szoktuk tudni használni. Ez így volt legutóbb is, amikor megnyertük a futamot Hockenheimben. Ugyanakkor reálisnak kell maradnunk, hogy nem mi vagyunk a domináns csapat, szóval majd meglátjuk, hogy mi lesz itt... Nagyon keményen dolgozunk a csapattal a Mercedes és a Ferrari ellen. Remélem, hogy jobban fogunk teljesíteni, mint ők, miközben megpróbáljuk áthidalni ezt a rést.”

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Minden egyes versenyre új alkatrészeket próbálunk bevetni, hogy egy kicsivel gyorsabbak legyünk, mint azelőtt. És azt kell mondjam, a gyárból ismét érkeztek új dolgok, ami nagyon pozitív. Ez az, ami arra sarkall bennünket, hogy többet és többet adjunk, de nem gondolok a címre. Még mindig csak az adott hétvégére koncentrálok, hogy a lehető legjobb munkát végezzem el. A Mercedes régóta erős ebben a szezonban, és azt hiszem, nehéz elkapni őket. Megpróbáljuk, de nem gondolok a bajnoki címre.”

Max nem akart hosszasan beszélni arról, hogy az emberek véleménye szerint már jobb, mint Hamilton. Legalábbis egyre többet mondják ezt: „Semmit sem fogok mondani ezekről a dolgokról. A legfontosabb számomra az, amit a pályán nyújtok. Szerintem csapatként nagyon jól tudjuk kezelni a nyomást, főleg az ilyen trükkös körülmények között, mint legutóbb, ami különbséget eredményez. Ezek olyan dolgok, amikben a legjobbnak kell lenned.”

„Ha érzed magadon a nyomást, akkor csak hibázni fogsz és nem szerzel sok pontot. Számunkra közben még mindig ott van az a 60 pontos differencia, ami rengeteg. Persze a Mercedes számára ez most egy rossz hétvége volt, de velünk is történhetnek szerencsétlen pillanatok. Még mindig egy nagy rést kell lezárnunk, de mint mondtam, megpróbáljuk, és közben nem a bajnoki címre összpontosítok.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Abban sem vagyok annyira biztos, hogy mi lennénk a második csapat, mert a Ferrari legutóbb például a pole-ban lehetett volna, szóval úgy tűnik, hogy egyszerűen csak jobban teljesítünk náluk a hétvégén, ám még mindig gyorsak, és egyes pályákon gyorsabbak is, mint mások, főleg a hosszú egyenesekben. Ott nagyon dominánsak, de majd meglátjuk, hogy ezen a hétvégén hol vagyunk, a második, vagy a harmadik helyen. Egy dolog biztos, még mindig a Mercedes a legjobb, és erre kell koncentrálnunk. Én csak nyerni szeretnék, nem érdekel, hogy az adott futam izgalmas, vagy sem. A legfontosabb a győzelem, a többi csak másodlagos.”

„Közben a motorunk és az autónk is nagyon megbízható. Valójában eddig csak egy mechanikai meghibásodásunk volt, és nem is a motorban. Már a tesztelésen nagyon megbízható volt a Honda, és sok időt töltenek el a tesztnapodon. Sokkal jobban felkészültek erre a szezonra, mint eddig bármikor. És ez fontos. Nyertesek vagyunk, együtt dolgozunk, és mindig a lehető legtöbbet akarjuk. Igyekszünk segíteni nekik és szoros kapcsolatban vagyunk.”

