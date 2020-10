Verstappen: nem az én dolgom, mi lesz Albonnal

A brit-thai színekben versenyző Albon nem nyűgözte le idén sem a csapatát, sem a nemzetközi sportsajtót a teljesítményével. Látszólag nagyon nem találja az önbizalmát a csapatnál, és Max Verstappen rendre elveri, habár a Toszkán Nagydíj káoszfutamán sikerült Albonnak egy dobogós helyet szereznie.

Egyre több a találgatás ugyanakkor arra vonatkozóan, hogy mi lesz a Red Bull második ülésének a sorsa, egyre többen a fiatal brit-thai pilóta távozását vizionálják, helyére pedig gyakran felmerül Nico Hülkenberg és Sergio Perez neve, mint házon kívüli jelöltek – a Red Bullos hagyományokkal szakítva.

Helmut Marko fejtörése ide vagy oda, Verstappent látszólag nem hatja meg a csapattársa jövőjével kapcsolatos találgatás, sőt, a GP Blog utalt is arra, hogy a holland nem éppen rajong azokért a kérdésekért, amit neki tesznek fel a csapattársával kapcsolatban.

„Végső soron ez nem az én gondom, én elsősorban a saját dolgomra fókuszálok, és meglátom mi lesz jövőre. Lényegében semmi közöm hozzá” – mondta Verstappen a csapattársára vonatkozó kérdésre. Hozzátette, úgy érzi, semmi értelme nincs annak, hogy ő erről jóslatokba bocsátkozzon vagy egyáltalán beszéljen.

Nem csak a jövő évi csapattársának kilétéről faggatták a hollandot, a sajtótájékoztató során az egyik kérdező megjegyezte azt is, hogy a Red Bull egyre jobb formát mutat, és az elmúlt néhány versenyen mintha közelebb kerültek volna a Mercedeshez. Verstappen viszont nem akar ennyire előreszaladni:

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alex Albon, Red Bull Racing in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool