Verstappen: "nem az én bajom", hogy mások megsértődnek a rádiós káromkodáson

Max Verstappen és Lance Stroll az első kanyarban ütköztek össze, miután félreértették egymás szándékait a célegyenesben. A holland pilóta durván káromkodott a rádión, ami igen hamar igen nagy visszhangot generált a Forma-1-es rajongók között.

Verstappen a rádión azt mondta, hogy „Vak ez a ki*szott srác? Mi a f*sz baja van? Jézus Krisztus. Mennyire retardált. Sérült az autó… mekkora mongol, komolyan mondom…”

Amikor a második szabadedzés után a Sky megkérdezte Verstappent, miért éppen ezeket a szavakat használta, amikor ez sokaknak sértő lehet, annyit válaszolt, hogy „nem az én problémám.”

„Hogy őszinte legyek, nem akarok erről beszélni, mert nagyon meglepett ez az egész. Egyszerűen rámfordult, amikor jöttem. Nem tudom, hova kellett volna mennem. Akkor kezdtem a körömet, ő pedig éppen befejezte azt.”

„Majd meglátjuk, mi történik. Ez csak az FP2 volt, így igazán kár, hogy összeértünk, teljesen felesleges volt.”

Arra a kérdésre azonban, hogy nem lassíthatott volna le, egyből rávágta, hogy nem neki, hanem Strollnak kellett volna lassítania. Örökké lehetne erről beszélni, ami szimplán hülyeség.”

Nem az első alkalom, amikor Verstappen kiakad a rádión, a 2016-os Egyesült Államok Nagydíjon egy FIA versenybírót mongolozott le, miután a Kimi Raikkonen ellen mutatott szabálytalan előzése miatt elvették a dobogós helyezését, akkor úgy nyilatkozott, hogy „senkit nem akart megbántani.”

Jonathan Noble, az Autosport és Motorsport.com szerzője szerint azonban Verstappen most átlépett egy vonalat, mivel 3 tiltott kifejezést is belefoglalt egy mondatba.

Verstappen és Stroll most is a versenybírók irodájában van, hogy megtárgyalják az esetet, ha az ütközésért nem is, de a káromkodásért meg megbüntethetik valahogyan Verstappent.

(Frissítés: nem büntettek senkit, versenybalesetnek minősítették az esetet)

Horner szernt 50-50 az eset.

